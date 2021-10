Decisione improvvisa: slitta la messa in onda di Storie Italiane, il programma condotto dalla giornalista Eleonora Daniele.

A quanto pare il programma condotto dalla giornalista veneta – Eleonora Daniele – ha subito un cambiamento non indifferente. La trasmissione di cui stiamo parlando è Storie Italiane, la quale tratta di argomenti sociali affrontati da studiosi esperti. In genere il programma va in onda su Rai1 alle 9.55, eppure sembra che qualcosa sia cambiato nel palinsesto delle prossime puntate. Vediamo insieme cos’è successo.

Eleonora Daniele – Slitta Storie Italiane

La puntata del 26 ottobre subirà una modifica nella messa in onda: mentre generalmente, Storie Italiane inizia intorno alle 10 e prosegue per due ore, questo martedì la puntata durerà solo un’ora. Terminerà quindi alle 11.00. Il motivo di questa decisione è relativo alla realizzazione di un servizio speciale del TG1, riguardo alla consegna delle insegne dei Cavalieri dell’Ordine ‘Al merito del lavoro’.

Eleonora Daniele ha quindi comunicato che questa modifica nel palinsesto sarà relativa esclusivamente alla puntata di martedì 26 ottobre. Dopodiché l’appuntamento tornerà – come di consuetudine – alle 9.55 fino alle 12..00.

Il programma della Daniele tuttavia, non è l’unico ad aver subito una variazione nel palinsesto: anche la trasmissione di Antonella Clerici – E’ sempre mezzogiorno – andrà in onda con venti minuti di ritardo. Riguardo quest’ultimo, non si sa ancora con certezza se la messa in onda si riferisca a spezzoni di vecchie puntate oppure si tratti di un episodio vero e proprio.

In ogni caso non è la prima volta che programmi televisivi debbano cedere il posto a servizi di questo tipo. L’appuntamento tornerà mercoledì alle 9.55 su Rai1.