Le anticipazioni dell’amata serie non annunciano niente di buono: arrivano nuovi problemi per Delia, riguardo un arrivo inaspettato.

La serie tv Cuori ha debuttato da pochi giorni ed ha già conquistato il pubblico a casa. Dalle prime due puntate andate in onda, abbiamo scoperto che Delia e Alberto sono stati insieme molto tempo prima e l’amore di una volta, tramutato poi in odio, causa non poche tensioni anche dal punto di vista professionale.

Nei primi episodi infatti, abbiamo assistito ad una discussione tra Delia e Alberto, relativo alle possibili cure della paziente Rosa: il dottore voleva operarla, mentre la nostra protagonista no. Eppure, dalle anticipazioni di Cuori, abbiamo scoperto che insorgeranno molti altri problemi nel rapporto tra Delia e Alberto. Un arrivo inaspettato lascerà la povera Delia senza parole.

Cuori – Anticipazioni terza puntata

Nella terza puntata di Cuori avverrà qualcosa di sconvolgente che metterà Delia davvero in difficoltà. Mentre Cesare è totalmente ignaro dei rapporti tra i due colleghi, arriva in ospedale la donna con cui Alberto tradì Delia all’epoca della loro relazione. Questo arrivo improvviso metterà in crisi la dottoressa e i rapporti con Alberto di incrineranno sempre di più.

Ma nonostante tutto, Delia deve mantenere il contegno e nascondere i suoi sentimenti, in modo che Cesare non percepisca il suo disagio. Sembra inoltre, dalle anticipazioni, che la protagonista scoprirà un dettaglio inaspettato che potrebbe cambiare la sua idea sul tradimento di Alberto.

In più, come se non bastasse, nella terza puntata si rovineranno anche i rapporti tra il Dottor Mosca e l’infermiera Agata. La dolcissima ragazza noterà che il suo amato dottore porta la fede al dito! Insomma, questo terzo episodio si prospetta incredibilmente intenso e pieno di colpi di scena.