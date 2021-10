NCIS Los Angeles e New Orleans, arrivano le anticipazioni per il finale delle due serie in onda settimana prossima su Rai 2.

NCIS Los Angeles e New Orleans si avviano verso la loro conclusione sul canale Rai; la prima ha esordito in chiaro in prima visione assoluta nel 2010, mentre la seconda nel 2015.

Entrambe sono spin-off della serie “madre” NCIS – Unità anticirmine, serie ideata inizialmente da Donald P. Bellisario anch’essa originariamente pensata come spin-off di JAG – Avvocati in divisa.

Anche quest’anno, come è solita fare, Rai 2 metterà in “pausa” le due serie più o meno a metà stagione, per riprendere poi la programmazione nel prossimo anno; ci si avvicina dunque, episodio dopo episodio, alla conclusione delle trame previste. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

NCIS Los Angeles e New Orleans, le anticipazioni per gli episodi in onda prima della pausa

I prossimi due episodi delle rispettive serie andranno in onda il prossimo 31 ottobre, nella consueta serata dedicata agli scherzi “spaventosi”: Halloween. Entrambi porteranno diversi colpi di scena a tutti i telespettatori, facendo avanzare le trame collettive delle stagioni.

Per quanto riguarda il nuovo episodio della dodicesima stagione di NCIS Los Angeles, la serata di Rai 2 si aprirà tornando a parlare di Grisha Callen, dopo aver proposto un tragico rapimento.

Stando alle anticipazioni che arrivano dagli USA, l’agente speciale sarà impegnato con l’interrogatorio di un informatore russo al Centro Nazionale Antiterrorismo. Tutto sarà collegato alle circostanze misteriose che hanno portato alla precipitazione di un aereo, su cui Callen aveva indagato mesi prima.

La svolta arriverà quando lo stesso protagonista, accusato di essere un agente russo, verrà arrestato; colpo di scena incredibile che darà un’accelerata alle trame generali.

Per quanto riguarda NCIS New Orleans invece, il nuovo episodio della nona e ultima stagione avrà al centro della sua storia un tragico rapimento di una quattordicenne. Pride e la squadra inizieranno ad indagare sulla vita dell’adolescente, scoprendo degli scottanti retroscena; il padre della ragazza, nominato come suo unico tutore legale, è un survivalista radicale che vive fuori dalla rete.

Tanta azione ed emozioni come sempre per le due serie, che ormai da tanti anni appassionano i fan di tutto il mondo e, per quanto riguarda il nostro paese, gli spettatori di Rai 2.