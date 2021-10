Arrivano le anticipazioni di Una Vita. La puntata del 27 ottobre porterà una grande notizia: Felipe si sveglia dal coma

La puntata del 27 ottobre 2021 di Una Vita sarà una di quelle che terrà incollati i telespettatori allo schermo. Arrivano grandi notizie, infatti, dalle anticipazioni della prossima puntata di mercoledì: Felipe si sveglia finalmente dal coma.

Dopo l’avvelenamento comandato da Velasco, Felipe si riprenderà dal lunghissimo sonno che lo ha tenuto a letto in ospedale, sotto lo sguardo della sua amata Genoveva. A questo punto cosa farà Velasco per eliminare definitivamente il suo rivale? Ecco cosa dicono le anticipazioni.

Anticipazioni di Una Vita, Felipe si sveglia

Felipe è stato avvelenato da Laura che, sotto ricatto del perfido Velasco, ha fatto il lavoro sporco ma, colta dal panico, ha avvisato i soccorsi, permettendo a Felipe di ricevere aiuto e aggrapparsi ad una speranza di non morire. Disperata, Genoveva si è resa quanto di amare follemente Felipe e ha deciso di stare con lui in ospedale nonostante la rabbia di Velasco.

LEGGI ANCHE –> SANREMO 2022: CAMBIA TUTTO, ECCO LE NUOVE REGOLE

La Dark Lady non vuole sentire ragioni e, convinta del suo amore per Felipe, resterà colpita da quello che succederà da lì a poco: Felipe si sveglierà dal coma. Nonostante i dottori gli avevano dato poche speranze, Felipe riesce a combattere e a non restare per sempre in stato vegetativo.

La felicità esplode nel cuore di Genoveva che, restata fedelmente al capezzale del suo innamorato, non vede l’ora di confessare il suo amore. Ma ad attenderla ci sarà una brutta sorpresa: Felipe ha perso la memoria e non ricorda più nulla.

L’avvocato è completamente spaesato e non ricorda nulla di quello che è successo. Non ha idea del motivo per cui è allettato in ospedale e, a peggiorare una situazione già di per sé molto grave, c’è il fatto che Felipe ha rimosso dalla memoria gli ultimi anni, dimenticando anche le persone a lui care, tra cui Genoveva. Ma quest’ultima non sarà del tutto disperata: Felipe, infatti, ha rimosso anche Marcia e il suo assassinio.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

Intanto Camino riceverà una terribile notizia da parte di Armando. Questo, infatti, si recerà a casa della Pasamar e la informerà del ritrovamento nel fiume del corpo senza vita di Idelfonso. A questo punto per Camino non ci sono dubbi: Ildefonso si è suicidato. Nella disperazione, però, qualcuno è pronto a bussare alla sua porta.