Tina Cipollari: Ecco chi è il preferito al Gf e stupisce tutti

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la nota opinionista Tina Cipollari per quanto riguarda il suo preferito!

Come sappiamo lei non ha mai problemi a dire apertamente quello che pensa, anche durante il programma condotto da Maria De Filippi.

Stiamo parlando ovviamente della mitica opinionista Tina Cipollari, che di recente ha dichiarato qualcosa sul Grande Fratello, vediamo meglio.

LEGGI ANCHE —> NCIS Los Angeles e New Orleans: ecco il finale di stagione

Tina ha deciso di esporsi pubblicamente e dire per chi fa il tifo all’interno di questa edizione del Grande Fratello, tra Soleil Sorge e Sophie.

Tina Cipollari si espone pubblicamente

Anche perchè lei ha avuto modo di conoscere personalmente tutte e due le ragazze che si trovano all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tina è vero che non ha scritto apertamente per chi fa il tifo tra le due ma si è esposta solamente per Sophie e questo fa pensare che sia la sua “preferita”.

Guardando sul web, ovviamente ci sono fan contro Sophie e stessa cosa contro Soleil, ma forse quest’ultimi sono un po’ più agguerriti del solito.

I suoi fan sembrano davvero essere molti, perchè riesce sempre a vincere quando si trova al televoto.

Il commento che ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Instagram, per quanto riguarda la bella opinionista Tina Cipollari è abbastanza chiaro, perchè le parole sono state in difesa della ragazza e di quanto vale.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Serkan lo mette alle strette per un motivo

Sophie, continua, è una ragazza dolce ed educata, bellissima fuori e dentro, ed ovviamente Tina ha concluso dicendo che l’appoggia in questa avventura.

Questa frase, che vedete anche nell’immagine, è stata trovata da giornale Novella 2000 sempre molto attivo sul campo del gossip, e super informato.

Ovviamente non è detto che a breve, magari, Tina decida di scrivere qualcosa anche per Soleil, ma per il momento non possiamo saperlo.

Anche altri personaggi di Uomini e Donne che hanno conosciuto le ragazze si stanno esponendo, ed ognuno ha la sua preferita? E voi cosa ne pensate di questa dichiarazione pubblica che ha fatto Tina? Siete d’accordo con lei oppure no?