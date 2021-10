I bastardi di Pizzofalcone 4: ecco le anticipazioni shock!

Vediamo insieme le anticipazioni per la serie super seguita dei Bastardi di Pizzofalcone che si è conclusa ieri sera.

La terza serie si è appena conclusa ma già in anteprima conosciamo alcune anticipazioni incredibili per quanto riguarda la quarta serie.

Vediamo insieme alcuni dettagli che vi lasceranno davvero senza parole, ecco cosa potremmo vedere per la squadra di Lojacono.

Per chi non lo sapesse la fiction è basata sulla serie dei romanzi scritti da Maurizio di Giovanni ambientata a Napoli.

I bastardi di Pizzofalcone: arriva la quarta serie

La terza stagione si è appena conclusa con il massimo dei successi, e le vicende hanno appassionato in modo incredibile i telespettatori.

E proprio nelle ultimissime ore è arrivata la conferma che la quarta serie dei Bastardi di Pizzofalcone si farà.

E’ stato direttamente uno dei protagonisti, ovvero l’attore Massimiliano Gallo, che ha dichiarato ai microfoni di Fanpage che la serie si farà.

Dovrebbe arrivare anche in tempo abbastanza breve, anche se al momento sono tutti al lavoro, non c’è una data precisa di uscita.

Anche Alessandro Gassman aveva dichiarato di recente alle pagine di Telesette, che la squadra è al lavoro.

La serie dei Bastardi è andata in onda dal 20 settembre sempre in prima serata, con un riscontro del pubblico del 20% di share, con circa 7 milioni di telespettatori.

La fiction ha sempre vinto anche contro il Grande Fratello una sfida non sempre facilissima da vincere, ma I Bastardi hanno un grande seguito.

Non resta che attendere quindi la prossima serie, dato che la terza si è conclusa con il rapimento dell’ispettore legato alla sedia e con segni evidenti di colluttazione.

L’ultimo libro della saga dei Bastardi è uscito proprio negli scorsi giorni, e per la precisione il 19.

Aspettiamo con ansia che venga messa in onda la prossima stagione dei Bastardi anche per vedere come si evolve la situazione che ha lasciato tutti senza parole.