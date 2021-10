Edwige Fenech, avete mai visto il figlio della celebre attrice? Somiglia veramente tantissimo alla mamma ed è bellissimo, ecco chi è.

Classe ’48, Edwige Fenech ascende negli anni ’60 vincendo prestigiosi concorsi di bellezza, come Lady France e Lady Europa; a quest’ultima manifestazione si piazza solamente terza, ma viene notata da un talent scout che la porta in Italia.

Da qui inizia la carriera nel mondo del cinema della Fenech, che girerà quindi Samoa, regina della giungla (film del ’68 diretto da Guido Malatesta) da protagonista insieme alla madre.

Una carriera brillante quella della Fenech, che proprio nel nostro paese tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’80 ha girato non soltanto diversi gialli, ma anche diversi film di commedia sexy all’italiana. Edwige, oggi 72enne, è un volto noto a tutti, ma avete mai visto il figlio? Le somiglia tantissimo ed è bello come lei.

Edwige Fenech, ecco il figlio: uguale a lei, è bellissimo

La vita sentimentale della Fenech, così come quella di molte altre attrici, non è stata esente da scandali. Nella sua vita ha avuto due storie importanti: una col regista e produttore Luciano Martino, col quale è stata per undici anni, l’altra col noto imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, con cui è stata invece per 18 anni.

Nel 1971 partorisce un figlio, Edwin, nonostante la paternità del bambino (oggi 50enne) non sia mai stata chiarita; prima la Fenech ha dichiarato come il padre fosse Fabio Testi (anche se il bambino nacque quando il rapporto tra i due era ormai logoro) ma poi, nel corso di varie interviste, ha smentito tutto non rivelando la vera identità del padre.

Edwin, dal canto suo, ha preso il cognome della madre, che lo ha praticamente cresciuto da sola; i due sono legatissimi ed hanno uno splendido rapporto, così come Edwin ha uno splendido rapporto con Cordero di Montezemolo.

Dopo aver lavorato nella casa di produzione della madre, Edwin comincia a lavorare per la Ferrari a soli 28 anni, di cui diventa Presidente e Amministratore delegato.

Nell’azienda si occupa prima della direzione vendita in Europa, poi diventa direttore marketing in Francia, per poi passare agli affari in Asia diventando General Manager per l’Asia e il Pacifico.

Viste le circostanze, in molti hanno sempre etichettato Edwin come un raccomandato, ma lui ha continuato a svolgere senza problemi il suo lavoro anche con l’arrivo, nel 2015, di Sergio Marchionne; ad Edwin viene chiesto di guidare il marchio del Cavallino Rampante sul fronte USA, uno dei mercati più complicati.

Oltre ad essersi realizzato nella vita professionale, il figlio della Fenech si è sposato e ha resto l’attrice nonna di una splendida bambina, che oggi ha nove anni.