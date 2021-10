Un giovane è morto dopo dieci giorni aver ricevuto il vaccino anti Covid della Pfizer. Per il momento i medici escluderebbero una correlazione tra il decesso e il farmaco.

Un altro giovane se ne va improvvisamente, senza apparente spiegazione. Si chiamava Traian Calancea e aveva solo 24 anni. Il ragazzo è stato trovato senza vita dalla madre, mercoledì 20 ottobre, nella loro casa a Trento. Da quanto dichiarato dalla donna – la signora Svetlana Rosca – Traian si sarebbe sentito male mentre era da solo nel bagno. La madre lo ha ritrovato senza vita la sera, quando è rientrata nell’abitazione di famiglia dopo il lavoro. Una decina di giorni prima del decesso, lo studente della facoltà di Economia dell’università di Trento si era sottoposto alla vaccinazione contro il Covid. Nello specifico, aveva ricevuto la prima dose del vaccino di BionTech/ Pfizer. Per poter continuare a seguire le lezioni in presenza, infatti, gli studenti universitari sono obbligati a presentare il Green Pass. Coloro che non si vaccinano, dunque, dovrebbero sobbarcarsi la spesa di un tampone ogni due o tre giorni e non tutti possono permetterselo.

Nell’immediato non vi erano state reazioni di alcun tipo. La Procura di Trento aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l’esame autoptico. Dall’autopsia – eseguita dalla dottoressa Giovanna Del Balzo dell’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Verona – è risultato che il 24enne è morto per emorragia cerebrale. Serviranno ulteriori approfondimenti per appurare una eventuale correlazione tra il decesso di Traian e il vaccino anti Covid. Per il momento, tuttavia, sembra improbabile esservi un legame in quanto la vaccinazione era stata fatta dieci giorni prima. La vicenda sembra ricordare molto da vicino quella della 18enne genovese Camilla Canepa, deceduta dopo l’inoculazione del farmaco di AstraZeneca. Anche Traian, come Camilla, viene descritto come un ragazzo sano e sportivo. Da quanto dichiarato dalla madre il 24enne non aveva alcuna patologia precedente.