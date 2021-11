Love is in the air: Eda sospetta che Deniz la inganna

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questo nuovo ed interessante appuntamento con la nostra soap opera turca.

Anche oggi, sempre alla stessa ora e su Canale 5 abbiamo modo di vedere le vicende che accadono intorno allo studio della ArtLife.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa succederà oggi 2 ottobre, e per quale motivo Eda inizia ad avere dei sospetti.

Iniziamo con il dire che durante la sfilata che è stata organizza per il nuovo progetto vinto con il facoltoso signor Ates, Serkan ha deciso di sfilare con la bella Eda.

Eda capisce che qualcosa non va

Ovviamente questo ha fatto in modo che la bella Selin avesse un’incredibile reazione, e si scaglia contro il suo amato che non è particolarmente interessato perchè gli interessano maggiormente i preparativi per il matrimonio tra Eda e Deniz.

Va anche aggiunto, che Selin ha visto che ha reagito Serkan quando la bella Eda è caduta in mare, ed ha paura che l’imprenditore non sia più suo.

Ma non è tutto, allo studio arriva la stilista Sevim che consegna il magnifico abito da sposa ad Eda, che ovviamente inizia a preoccuparsi.

Deniz deve solamente far finta di celebrare il matrimonio e quindi per quale motivo deve affrettare i preparativi?

Eda vuole capire bene che cosa sta succedendo, mentre Serkan sembra essere sempre più triste.

Per quanto riguarda la vicenda tra Alexander e Aydan sembra che adesso ci possa essere un momento di pace, ma quando la donna scopre che Seyfi l’ha denunciata ovviamente lo licenzia immediatamente.

Al momento possiamo solamente attendere e vedere come si svilupperanno le varie situazione sempre alle 16.55 su Canale 5 dal lunedì al venerdì.