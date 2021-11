Storia di una famiglia per bene: Trama e quello che c'è da sapere

Vediamo insieme alcune anticipazioni per quanto riguarda la prossima fiction che sta per iniziare, ovvero Storia di una famiglia per bene.

A brevissimi inizierà una nuova fiction che vede come protagonista Giuseppe Zeno, che abbiamo appena terminato di vedere nel film Luce dei tuoi occhi.

In questa nuova fiction però, accanto a lui troviamo Simona Cavallari, ed il titolo è Storia di una famiglia perbene.

Potremmo iniziare a vederlo da mercoledì 3 novembre su Canale 5 intorno sempre alle 21.30 circa.

Storia di una famiglia perbene

La serie è composta da 4 puntate per la regia si Stefano Reali e sono tratte dal romanzo dello stesso titolo redatto da Rosa Ventralla.

La fiction è stata prodotta anche grazie all’aiuto della Regione Puglia, ed è la storia di una famiglia tra il 1985 ed il 1992.

Al centro delle storie c’è l’amore tra Maria De Santis e Michele Stranziota, la donna cresce tra i vicoli della Bari vecchia con i fratelli maggiori, Giuseppe e Vincenzo che la controllano sempre a vista.

E’ una bambina dalla carnagione scura e dai capelli scuri, ma molto irriverente tanto che viene chiamata Malacarne.

In questo primo appuntamento avremmo modo di conoscere anche i suoi genitori, ovvero Antonio De Santis che fa il pescatore, e la moglie Teresa.

Antonio ovviamente è un padre padrone, Michele è il figlio di Don Nicola Stranziota, che sta nella malavita della zona, prima come contrabbandiere e poi come trafficante.

L’amicizia tra i due ragazzi in poco tempo si trasforma in qualche altra cosa, ovvero in amore, che sarà in eterno contrasto per via delle due famiglie.

I due ragazzi ovviamente riusciranno a sfidare le proprie famiglie d’origine e fuggiranno via insieme, ma non tutto andrà per il verso migliore.

La prima puntata come abbiamo detto andrà in onda mercoledì 3 novembre su Canale 5, e siamo sicuri che farà molti telespettatori.

Nel cast troviamo anche, Silvia Rossi e Federica Torchetti che interpretano Maria nella prima e nella seconda parte, e Andrea Arru e Carmine Buschini che vestono i panni di Michele.