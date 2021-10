U&D, possibile sensazionale colpo di scena per Ida Platano: la dama siciliana inizia una convivenza col cavaliere? Ecco la verità.

Il trono over sta tenendo sicuramente banco in queste ultime puntate, proprio mentre quello classico (orfano di Matteo, che sorprendentemente ha già fatto la sua scelta, e di Joele, che presto verrà allontanato dal programma) si sta riorganizzando.

Le certezze, per il trono classico, sono al momento solamente Roberta e Andrea Nicole, le due troniste; per quanto riguarda quello over, protagonista indiscussa di questi mesi Ida Platano.

La bellissima dama siciliana, 39enne, ha chiuso bruscamente il suo rapporto con Marcello Messina, ora impegnato in una frequentazione con Marika; nonostante la delusione però, Ida si è rifatta subito e pare che ora sia addirittura in procinto di andare a convivere con un cavaliere.

U&D, Ida Platano inizia la convivenza con un cavaliere del parterre? La verità dalle anticipazioni

Da anni ormai, Ida è un punto fermo di Uomini e Donne ed ha sempre qualcuno pronto a corteggiarla; la sua bellezza ha ammaliato molti, nonostante alla fine non sia riuscita a trovare la stabilità tanto cercata.

Nella sua vita, Ida è già stata sposata: giovanissima, a 19 anni è convolata a nozze e si è trasferita dalla Sicilia a Brescia, col marito di allora. Da una successiva relazione ha avuto un figlio, mentre tutti ricorderanno l’incredibile storia d’amore con Riccardo Guarnieri, che l’ha quasi portata di nuovo all’altare.

Con Marcello Ida sembrava finalmente aver ritrovato il sorriso, ma le cose poi non sono andate nel modo in cui tutti si aspettavano; ora, mentre Marcello ci prova con Marika, lei ha deciso (dopo aver inizialmente rifiutato il suo numero) di uscire con Diego.

Il cavaliere romano è uno dei più apprezzati del parterre maschile sia dagli opinionisti che dal pubblico; recentemente, in un’intervista al magazine ufficiale del programma, ha speso parole al miele per Ida, confessando come sia disposto a fare per lei un passo importantissimo.

Dopo aver ribadito come sia rimasto sorpreso dall’interesse di Ida per lui, Diego ha dichiarato di ammirare molto Ida, dicendosi felice di aver trovato una donna oltre che bella anche alla mano.

Per questo, Tavani sembra intenzionato a portare avanti seriamente la frequentazione, tanto da cominciare a pensare ad un eventuale futuro; stando a quanto dichiara, sarebbe addirittura pronto a trasferirsi nella città di Ida, sconvolgendo completamente per lei tutta la sua vita.

Il cavaliere sa bene che la dama non è da sola ed ha un figlio da tutelare, così per lei sarebbe anche disposto ad iniziare una convivenza a Brescia, stravolgendo tutto il suo mondo. Arriveranno davvero a questo, oppure ci sarà qualche colpo di scena?