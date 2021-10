Vi ricordate di Francesca Cipriani durante il suo primo esordio in tv? oggi è completamente diversa. Ecco com’era prima dei ritocchini.

Francesca Cipriani è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie ai suoi modi di fare considerati, nella maggior parte delle occasioni, fuori dalle righe.

In questi anni l’abbiamo vista scavalcare la vetta del successo grazie alle sue ospitate nei programmi di Barbara D’Urso diventando una sua opinionista fissa delle sue trasmissioni.

Francesca, in più di un’occasione, è stata invitata per parlare dei suoi prossimi interventi chirurgici ma anche per raccontare la sua esperienza con i vari ritocchini che il suo corpo ha subito.

La maggior parte degli esperti di chirurgia ha dichiarato che la showgirl avrebbe esagerato con il interventi, soprattutto per quanto riguarda il seno, in ogni modo la Cipriani non si pente delle scelte fatte, anzi vorrebbe continuare a sottoporsi a più interventi possibili.

Francesca in questo periodo è una concorrente del Gf Vip, il pubblico da casa sta imparando a conoscerla ancora meglio e oltre a confermare l’estrema simpatia della ragazza, i telespettatori, hanno anche scoperto un lato della Cipriani molto sensibile.

Ma vi ricordate di lei all’inizio del suo esordio in tv? la sua trasformazione vi sconvolgerà, ecco quanto è cambiata in questi anni.

Francesca Cipriani prima e dopo la chirurgia

In molti si ricorderanno dell’esordio di Francesca Cipriani nel mondo dello spettacolo, era il 2006 e una giovane ed impacciata ragazza faceva per la prima volta il suo ingresso nella casa del Grande Fratello.

Ai tempi era una semplice 22enne alla ricerca della notorietà, estroversa e vivace è stata il bersaglio preferito della Gialappa, ancora oggi continua a farci divertire con le sue affermazioni e battute.

Francesca in questi anni è cambiata molto, sia professionalmente ma soprattutto fisicamente, già ai tempi del suo Gf parlava di volersi rifare alcune parti del suo corpo, ma nessuno si aspettava un cambiamento del genere.

La Cipriani nel tempo ha subito molti interventi chirurgici, come si può ben notare si è rifatta glutei e il seno, pensate che la sua taglia di reggiseno è la decima e anche il suo lato b è davvero prorompente.

Come potete notare dalle foto qui sopra anche i capelli sono totalmente cambiati, prima erano di un biondo cenere e mossi, oggi sfoggia un biondo freddo e sempre liscio.

Anche labbra apparivano meno voluminose, insomma ai tempi aveva sicuramente un aspetto molto più naturale.