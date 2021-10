Uomini e Donne, uno dei cavalieri del parterre maschile in serie difficoltà al programma: ecco il motivo di sofferenza.

A quasi due mesi dall’inizio della nuova edizione, il dating show di Maria De Filippi sta entrando nel vivo; per quanto riguarda il trono classico Andrea Nicole non si fida di Ciprian e l’improvviso bacio con Alessandro ha infastidito e non poco l’altro corteggiatore. Quanto ha Matteo, ha invece scelto con largo anticipo Noemi.

A tenere maggiormente banco al programma però sono i protagonisti del trono over, soprattutto il quartetto formato da Armando, Marcello, Ida e Marika; Marcello e Ida hanno rotto e, mentre il primo sta frequentando Marika (che prima era presa dall’Incarnato) Ida sta provando a conoscere Diego.

Proprio uno dei cavalieri del parterre maschile del trono over, nell’ultima puntata, si è trovato in seria difficoltà: ecco ciò che lo ha fatto soffrire.

Uomini e Donne, il cavaliere in seria difficoltà: il motivo

Grande protagonista di questo periodo è sicuramente Marcello, agente immobiliare di Torino; attaccatissimo da Armando e ora anche da Ida, sta comunque conquistando il pubblico a casa.

In studio, si sono appunto presentate per lui altre tre donne, Lucilla, Daniela e Tiziana. La prima si è mostrata molto presa da Marcello: “Mi piaci molto fisicamente. Mi sei sembrato sensibile e anche molto sicuro di te” le sue parole, mentre Daniela ha elogiato Marcello per la sua oratoria.

Quanto a Tiziana, nonostante l’interesse per il cavaliere, ha dichiarato come non gli sia piaciuta la sua scelta di iniziare a frequentare Marika, anche se ha provato a chiedersi il perché. Marcello, dal canto suo, ha risposto di essere dispiaciuto per questo commento ed avere avuto le sue ragioni per farlo.

Alla fine, il cavaliere ha deciso di non far rimanere nessuna delle tre donne (come aveva pronosticato Ida, che intanto ha speso anche qualche parola su Barbara De Santi), suscitando l’ilarità di Armando.

Marcello inoltre ha avuto un momento di commozione quando, durante il momento di Gemma e Costabile, ha sentito la specifica canzone di Gino Paoli. Alla domanda di Maria De Filippi ha risposto: “Mi ricorda un periodo. Ho dei sentimenti…mi trema subito la voce, non ci posso far nulla. Ho una memoria e a volte delle cose riaffiorano”.

Il cavaliere, come da lui confermato e in risposta alle critiche che provengono dallo studio, sta cercando in tutti i modi di essere sé stesso, vivendosi fino in fondo ogni rapporto. Riuscirà a far scattare la scintilla con Marika, oppure dovrà ancora aspettare la donna giusta?