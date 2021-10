Vediamo meglio insieme che cosa avremmo modo di vedere dopo l’epico episodio che dove Casey va via dalla serie Chicago Fire.

Iniziamo con il dire che alla NBC sta iniziando la nuova serie per quanto riguarda il nostro amato programma, ovvero Chicago Fire.

Questa sarà la prima senza Matt Casey, l’uomo infatti ha chiesto il congedo per trasferirsi in Oregon.

Il suo scopo principale infatti è quello di prendersi cura della sua figlia, e dei figli di Adrew Darden, Ben e Griffin, fino a quando il maggiore non andrà al college e lascerà la sua famiglia, come tutti i ragazzi.

Chicago Fire: cosa succede dopo Matt?

Ma cosa avremmo modo di vedere nella prima puntata per quanto riguarda Chicago Fire 10?

Il sito Spoiler Tv ha anticipato la trama ed il promo ufficiale, che si chiama “Dead Zone” dove ci sarà una grandissima violazione della sicurezza per quanto riguarda le reti informatiche che obbligherà la caserma 51 ed i veterani a prendere in mano la situazione.

Ci sarà anche un ritorno nella serie, dopo l’addio di Matt, troveremo nuovamente Wndy Seager.

Il noto vigile del fuoco che aveva scatenato la gelosia di Stella Kidd, ritorna per collaborare con Kelly.

Quest’ultimo aiuterà la squadra a scoprire chi è un piromane che sta causando una lunga serie di incendi.

La trama non offre maggiori spunti per capire cosa succederà, ma una recente intervista a Derek Haas ha dichiarato che la voce di Matt si sentirà ancora per un po.

Anche se per il momento non possiamo ancora sapere ne come e ne per quanto tempo effettivamente.

Per quanto riguarda l’addio di Matt ancora non possiamo sapere se sia definitivo oppure non perchè tutte le strade sono rimaste aperte e con mille possibilità.

Non ci resta che attendere nuove anticipazioni per quanto riguarda le puntate di Chicago Fire 10 che stanno andando in onda sulla NCB.