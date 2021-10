Il Festival di Sanremo si sta avvicinando sempre di più. Ecco tutti gli artisti che stanno cercando di entrare nelle Nuove Proposte.

Il debutto del Festival di Sanremo è previsto per la prima settimana del mese di febbraio. Il conduttore Amadeus si sta già preparando per la sua terza edizione come direttore artistico e si dice pronto a conquistare nuovamente il cuore del pubblico a casa. Gli ultimi Festival sono stati segnati inevitabilmente dalla pandemia di COVID-19, l’edizione dell’anno scorso infatti, fu la prima della storia a prevedere la mancanza del pubblico. Quest’anno, grazie ad un allentamento delle misure restrittive, finalmente i cantante potranno godere – seppur in minima parte – degli applausi delle persone presenti a teatro.

Come ogni anno, il Festival di Sanremo si aprirà con la sezione delle Nuove Proposte, la quale comprende tutti quei giovani artisti che aspirano ad affermarsi nel panorama musicale italiano. Ecco quindi quali sono i nomi dei 46 cantanti che stanno affrontando le selezioni per il Festival di Sanremo.

Nuove Proposte, ecco i nomi del Festival

Le domande per entrare nella sezione Nuove Proposte sono state più di 700, tanto che le selezioni per il prossimo Festival di Sanremo sono già iniziate da tempo. I giovani artisti che aspirano ad esibirsi sul palco dell’Ariston, hanno origini completamente diverse: alcuni vengono dal noto talent show Amici, altri da TikTok e altri da Youtube. Tutti quei 700 artisti però, hanno un obiettivo comune: diventare grandi cantanti e cantautori del panorama musicale italiano.

La Commissione di Sanremo Giovani – che ha appunto il compito di selezionare gli artisti – è composta da Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis e Simo Veludo. Gli artisti scelti per ora sono 45: di cui 26 uomini, 16 donne e 4 band. Scopriamo insieme chi sono.

I nomi dei possibili partecipanti a Sanremo Giovani sono: Bais con Che fine mi fai; Martina Beltrami con Parlo di te; Berna con Re Artù; Blind con Non mi perdo più; Edoardo Borgi con Piovessero sassi; Carolina con Nemmeno le nuvole; Thomas Cherval con Sale; Ditta Marinelli con Male Malo Mala; Drama con Ma tu lo sai che; Elasi con Lap Dance; Enula con Il buio (mi calma); Esa con Come mai; Esseho con Arianna; Francesco Faggi con Mentalmente instabile; Matteo Faustini con Autogol; Marta Festa con Tiberio; Diego Formoso con Anche una sola notte, Fusaro con Senza coloranti aggiunti; Giuse The Lizia con Bee Gees; Kaze con Volevo portarti al mare; Marvax con Zanzare; Angelina Mango con La mia buona colazione; Manitoba con Pesci; Matilde G con Lasciami qui; Mida con Lento; Melissa Morandini con Rumore; Giulia Mutti con Notte fonda; MyDrama con Soli; Nebaska con Jonio; Nuvolari con Farabutto; Obi con Ispirazione; Oli? con Smalto e tinta; Opposite con Settembre; Quorno con Animali; Matteo Romano con Testa e croce; Royahl con Trap Boy; Samia con Fammi respirare; Santi Francesi con Signorino; Scozia con Britney; Tananai con Esagerata; Aurora Tumiatti con Maschere; Vito con Naturale; Yuman con Mille notti e Zo Vivaldi con Spero di star male.