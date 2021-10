Paradiso delle signore: Pertra minaccia e ricatta Giuseppe

Vediamo insieme che cosa succederà oggi per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera Il Paradiso delle signore.

Come sappiamo da varie settimane va in onda la sesta ed attesissima stagione per quanto riguarda il Paradiso delle Signore, dove ogni giorno ci sono avvenimenti importanti.

Ma che cosa avremmo modo di vedere oggi, 29 ottobre nel nostro grande magazzino del Paradiso? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —> Una Vita, anticipazioni: Antonito conquista tutta Acacias!

Come abbiamo visto ieri, Paola si è sentita male, ma fortunatamente è subito arrivata Gloria per evitare che tutto potesse andare peggio.

Petra arriva alle minacce con Giuseppe

La donna ha immediatamente capito che il malessere è legato ad una gravidanza rischiosa, ed ha fatto subito ricoverare la ragazza.

Dora, ovviamente in pochissimo tempo ed in fretta avviserà le amiche Stefania, Maria ed Irene, che Paola sta meglio e si sta riprendendo.

Ezio, una volta che ha saputo cosa è successo inizierà a pensare alla sua ex moglie, e forse proprio per questo, chiederà un nuovo incontro e magari sarà senza nessuna minaccia.

Per quanto riguarda invece Giuseppe, l’uomo continua a vivere a Milano come se nulla fosse mai successo.

LEGGI ANCHE —> Test: l’immagine che scegli indica quanto sei permaloso

L’uomo infatti, in Germania ha avuto un’altro figlio da un’altra donna che continuano a nascondersi.

In famiglia tutti pensano che l’uomo sia integerrimo e che nessuno può dire il contrario, ma forse non è proprio così.

Infatti, Petra, ovvero la sua compagna in Germania, inizierà a minacciare Giuseppe perchè vuole altri soldi per lei stessa e per il piccolo.

In caso contrario, prenderà il primo treno e verrà a dire a tutti che cosa ha fatto l’uomo mentre l’amata moglie non era con lui.

Passando ad Anna, come abbiamo visto ha accettato di registrare il demo per fare un favore a Tina, che al momento non può sforzare la voce.

Questa occasione ha permesso che l’intesa tra Salvatore e Anna continuasse a crescere e magari si trasformi anche in amore.

Ovviamente Tina, quando consegnerà il cd nelle mani di Vittorio si sentirà assolutamente in colpa per quello che ha fatto, ma purtroppo le sue condizioni di salute non potevano permettere di rischiare oltre.

Ma fino a quando potrà e riuscirà a mantenere il segreto? E non è che qualcosa succederà prima? Non ci resta che attendere i prossimi episodi del Paradiso delle signore per capirlo insieme.