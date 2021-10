Love is in the air: Eda sposa Deniz sorprendendo tutti

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra amatissima soap opera turca.

Come tutti i giorni, praticamente da mesi abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Love is in the air.

Ma che cosa succederà nell’appuntamento di oggi 29 ottobre? Scopriamolo insieme perchè è qualcosa di davvero inaspettato.

Ferit ovviamente vuole per l’arrivo di questo importantissimo cliente sia tutto perfetto, e per questo motivo lavora anche alla sfilata che vedrà al centro dell’attenzione Eda e Deniz.

Eda e la decisione shock

Il proprietario della ArtLife, però non riesce a darsi pace del motivo per il quale la bella Eda e Deniz si debbano sposare, ed ovviamente la ragazza vedendolo nervoso continua a punzecchiarlo.

Alla fine Serkan decide di andare in palestra ma dovrà ugualmente parlare con la Yildiz di quello che sta accadendo.

Nel mentre, il noto cuoco Alexander è vivo, e grazie all’aiuto di Metin sta ricattando Aydan e Ayfer.

Le due donne, però hanno paura di quello che sta accadendo e per questo motivo chiedono aiuto a Seyfi.

Dopo una chiamata che le ha spaventate molti, vanno in banca per prendere la cifra che le è stata richiesta.

Questa somma serve per comprare il silenzio su quello che è accaduto, perchè Metin dichiara di aver visto tutto, ovvero la finta aggressione allo chef.

Le due donne ovviamente non sanno che l’uomo sta facendo quello che Alexander gli dice di fare.

Ma dopo che Aydan, Seyfi e Ayfer sono usciti dalla banca, quest’ultima vede un volto che riconosce, e vorrebbe avvicinarsi per capire se effettivamente è lui.

La macchina però mette in moto a tutta velocità e per pochissimo non la investe, insomma puntate davvero di fuoco, ma chi avrà visto la donna?

Possiamo solamente attendere le prossime puntate per scoprirlo, sempre in onda su Canale 5 alle 16.55 circa.