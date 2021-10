Ecco un nuovo test che ti dice quanto sei permaloso. Non dovrai fare altro che scegliere l’immagine che preferisci e leggere il risultato

Sii sincero, quante volte te la sei presa molto per alcune cose che, alla fine, si sono rivelate non poi così gravi? Ci sono stati momenti in cui hai sentito un fastidio quasi cronico per i giudizi altrui o, semplicemente, per i consigli di chi ti sta vicino?

Non tutti riescono a mantenere la calma e la lucidità per ascoltare un consiglio o anche, perché no, una critica senza offendersi. C’è infatti chi riesce a gestire l’umore e il proprio carattere, mentre c’è chi, invece risulta essere davvero suscettibile. E tu quanto sei permaloso? Risolvi questo test per scoprirlo.

Quanto sei permaloso? Fai questo test per scoprirlo

Il test è molto semplice: non dovrai fare altro che scegliere una delle 6 figure presenti nell’immagine in alto e leggere la descrizione corrispondente. In base alla tua risposta il risultato cambierà. Scegli una figura e scopri quindi quanto sei permaloso. In bocca al lupo!

Figura numero 1

Sei hai scelto la figura numero 1, il triangolo turchese, sei una persona molto permalosa e rigida. Non cambi idea facilmente e altrettanto difficilmente ti discosti dal tuo punto di vista. Non ti piace guardare il mondo da altre prospettive e se in una discussione qualcuno la pensa diversamente da te ti offendi facilmente.

Figura numero 2

Hai scelto la figura numero 2. Sei una persona abbastanza permalosa, ti offendi piuttosto facilmente se in una discussione qualcun altro vuole prendere il sopravvento con le sue idee, inoltre spesso esageri e la prendi sul personale. Tuttavia, a volte comprendi che ascoltare e valutare anche le opinioni degli altri non è così male.

Figura numero 3

Se hai scelto la figura numero 3 probabilmente sei una persona non così tanto permalosa. In effetti sei abbastanza aperto agli altri punti di vista, purché non si parli di argomenti che per te sono intrattabili. Alcune cose per te sono assolutamente non negoziabili, mentre per tutto il resto sei una persona che accetta consigli e critiche.

Figura numero 4

Se hai scelto la figura 4 vuol dire che sei una persona poco permalosa. Dimostri infatti di possedere una mente piuttosto elastica e aperta, accetti i consigli e le critiche che provengono dagli amici o dai colleghi, purché possano aiutarti a crescere.

Figura numero 5

Hai scelto la figura numero 5? Sei una persona abbastanza permalosa. Per gli altri sei un po’ lunatico e “difficile” ma tutto dipende dall’umore che hai in un dato momento. Sei incostante: ci sono episodi in cui accetti le critiche e non batti ciglio, ma altre volte dimostri di non voler sentire nessuno, anche quando hai torto.

Figura numero 6

Se hai scelto la figura numero 6, vuol dire che sei una persona abituata al compromesso. Nonostante la tua suscettibilità, ti dimostri spesso accomodante con chi ti vuole far notare qualcosa che non va. Sei disposto ad accettare consigli e critiche, mediando un po’.