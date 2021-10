Jerry Calà è sicuramente il volto storico per eccellenza della televisione degli anni Ottanta. Attore, regista e cabarettista ha fatto divertire moltissimi italiani con i suoi film. Ma avete mai visto suo figlio Johnny? ecco chi è e cosa fa nella vita.

Jerry Calà è il volto iconico della televisione italiana degli anni 80, il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto da giovanissimo, pensate che nel primo film in cui ha recitato non era nemmeno maggiorenne.

Tuttavia il grande successo per l’attore è arrivato negli indimenticabili anni ottanta quando ha recitato nei moltissimi film a genere comico come in Vacanze di Natale e Sapore di mare.

Jerry è spesso finito al centro dei gossip per via dei suoi innumerevoli flirt che hanno fatto spesso discutere.

Poi, ad un certo punto, sembrava aver messo la testa a posto con il matrimonio con Mara Venier. Purtroppo la loro storia d’amore è durata solo tre anni, motivo per cui hanno deciso di separarsi.

Ma nell’estate del 2001, Jerry incontra Bettina in Sardegna e tra i due scoppia subito la passione, nonostante la grande differenza d’età stanno ancora insieme e sembrano molto complici.

I due dopo un breve periodo di conoscenza decidono di sposarsi e nel 2003 coronano il loro amore con il figlio Johnny.

Il bambino, sin dalla tenera età, viene inserito nel mondo dello spettacolo, infatti recita in alcuni film con suo padre come Vita Smeralda e Torno a vivere da solo.

Ma non solo, spesso la famiglia è stata ospitata nel salotto di Barbara D’Urso per raccontare della loro vita insieme.

Ma conosciamo meglio il figlio di Jerry Calà, oggi è cresciuto ed è diventato un uomo.

Ecco chi è Johnny, il bellissimo figlio di Jerry Calà

Jerry Calà oltre ad essere un grande attore è anche un bravissimo padre e marito premuroso.

Il noto comico è sposato con Bettina da moltissimi anni, i due durante un’intervista hanno rivelato di essere molto complici, addirittura la sua compagna ha confessato di essere molto gelosa nella fan di Jerry, soprattutto quando parte per i suoi tour.

Il figlio di Jerry ha ereditato le passioni di suoi padre, infatti anche lui è un amante del cinema e da grande vorrebbe fare il regista. Da poco è diventato maggiorenne e nel tempo libero ama giocare a calcio e uscire con gli amici, proprio come un normale adolescente.

Non sappiamo se il ragazzo sia fidanzato, ma grazie al suo profilo Instagram conosciamo la sua grande passione per il Chievo Verona.

Voi cosa ne pensate?