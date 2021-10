Ecco quella parte di storia sull’iconico duo di Pio e Amedeo che non si conosce. Scopriamo insieme cos’è successo.

Pio e Amedeo hanno letteralmente vissuto una vita insieme: nati entrambi nel 1983 a Foggia, hanno deciso di intraprendere la carriera di comici e, successivamente di conduttori. Il successo più grande è venuto dopo l’esordio di Emigratis, trasmissione che prevedeva un lunghissimo viaggio in giro per il mondo. L’aspetto più interessante del programma era relativo al budget minimo e al fatto che, di stagione in stagione, si univano a loro una moltitudine di vip come Federica Pellegrini, Gianluca Vacchi e tanti, tanti altri.

L’iconico duo ha portato avanti un’ironica carriera all’insegna dell’amicizia, del sarcasmo e della simpatia. Pio e Amedeo sono sempre stati amati particolarmente dal pubblico a casa. Tuttavia, recentemente furono oggetto di gossip e polemiche mediatiche riguardo il loro intervento per difendere la Rai, reduce dalle parole di Fedez il giorno della Festa dei Lavoratori.

Pio e Amedeo si sono schierati al fianco della rete pubblica, sostenendo che la Rai non abbia alcuno scopo nel censurare gli artisti, ma che anzi aspiri alla totale espressione della loro essenza. Insomma, nel botta e risposta con Fedez si sono inseriti anche Pio e Amedeo. Il loro intervento però non è andato giù a tutto il pubblico a casa.

LEGGI ANCHE —> Pio e Amedeo: “Siamo alla Follia. Qualcuno forse si aspetta delle scuse, rimarrà deluso”

Pio e Amedeo – Cosa c’è dietro quel sarcasmo?

LEGGI ANCHE —> Flavio Insinna: la campionessa rimane delusa da quello che succede in studio

Nonostante all’apparenza sembrino due uomini superficiali ed eccessivamente ironici, nella realtà Pio e Amedeo sono padri e mariti e coltivano un grande amore per le rispettive famiglie. Pio è sposato dal 2016 con Cristina Garofalo, una bellissima modella con la quale il comico ha avuto una bimba, Chiara – nata il 16 dicembre 2016. Amedeo invece, è sposato con Maria Finizio, da cui amore sono venuti alla luce due figli: Federico, nato nel 2015 e Alice, nata nel 2019. Inoltre, proprio come i rispettivi mariti, anche Cristina e Maria sono molto legate e, tutti insieme, formano una grande ed allargata famiglia.

Insomma, Pio e Amedeo sanno come e quando far ridere le persone, ma sono anche consapevoli che alcuni momenti della vita necessitano di serietà, per questo Maria e Cristina sono fiere di loro e di quello che hanno costruito con le loro forze.