Romina Carrisi incanta tutti sui social, mostrando una bellezza che pare aver ripreso dalla mamma: si vede troppo nella foto?

L’appassionata storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power non soltanto ha generato canzoni indimenticabili, interpretate spesso con strepitosi duetti, ma anche coinvolto tutto il pubblico italiano.

Quella tra il cantante pugliese e l’attrice e cantante americana è stata infatti una delle coppie più amate di sempre, tanto che la reunion (artisticamente parlando) di questi ultimi anni ha suscitato un clamore mediatico senza precedenti.

E mentre Albano, come sappiamo, si è rifatto una vita con Loredana Lecciso, come segno del loro amore (oggi diventato amicizia e stima) rimangono i tanti figli della coppia, tra cui c’è anche Romina Carrisi Power. La donna è bellissima e incanta sui social.

Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina è stupenda ma forse mostra troppo nella foto

Classe ’87, Romina è la quarta figlia dei due cantanti, nata dopo Ylenia, Yari e Cristel; seguitissima su Instagram, dove vanta più di 100 mila follower, è appassionata di fotografia, di poesia ed è anche un’attrice teatrale, arrivando anche sul piccolo schermo con una piccola parte nella fiction Rai Don Matteo.

Ama viaggiare e visitare posti nuovi, un po’ come il fratello Yari, che però a differenza sua non ha un buon rapporto col padre; dalle varie foto che Romina ha postato, non possiamo che notare un’incredibile somiglianza con la mamma, che aumenta il fascino della donna.

Una foto pubblicata la ritrae a Ibiza, in Spagna, dove si mostra con un capello di paglia, in bikini; a coprire il suo décollété però c’è soltanto un pareo viola trasparente, che Romina esibisce saltando nella paradisiaca location del Mediterraneo spagnolo.

Leggi anche –> Dayane Mello: ecco la verità di cosa è successo quando è morto il fratello

La donna ama la libertà e, nonostante il cognome, si è sempre data da fare per mantenere la sua indipendenza; trasferendosi da Cellino San Marco negli Stati Uniti, ha lavorato anche come commessa e cameriera. Nel corso di diverse interviste ha più volte dichiarato di aver sofferto molto per la separazione dei genitori, a cui è sempre restata legata; legatissima anche con la sorella minore Jasmine, figlia di Albano e Loredana.

Leggi anche –> Loredana Lecciso: sta perdendo i chili che aveva accumulato, eccola!

Oltre alla bellezza quindi, Romina sembra avere anche tante altre qualità e gli stessi valori dei genitori; una donna eccezionale, che in molti forse vorrebbero vedere di più sotto i riflettori. A lei, a quanto sembra, va però bene così per il momento, e continua a godersi la sua vita ricca d’avventure; a quanto pare, è fidanzata con un medico ed è realizzata anche sul piano sentimentale.