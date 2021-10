Domenica In, orario ridotto per Mara: cambia la messa in onda dello storico programma domenicale di Rai 1, ecco il perché.

Ideato da Corrado ormai nel lontano 1976, Domenica In tiene compagnia (ovviamente nel giorno festivo) a milioni di telespettatori Rai da anni con la bellezza di ben 46 edizioni.

Recentemente, la conduzione è stata affidata nuovamente a Mara Venier, la “zia” nazionale amata da tutti; per questo prossimo appuntamento però, l’orario del programma sarà ridotto. Meno spazio dunque per la Venier nell’Halloween di quest’anno: ecco il perché.

Domenica In, l’orario di domenica 31 ottobre: cambia la durata per Halloween

Per l’appuntamento di questa domenica 31 ottobre, noto a tutti come il giorno di Halloween, il programma della Venier subirà un cambiamento nella messa in onda e avrà dunque un orario ridotto.

Appuntamento a partire dalle 14.00 e poi, per poco più di due ore, fino alle 16.15 circa. A quel punto, la conduttrice veneta dovrà passare la linea all’edizione speciale del Tg1 dedicata totalmente al G20; come sappiamo, l’importante evento internazionale si svolgerà proprio a Roma, col Presidente del Consiglio Mario Draghi a fare da padrone di casa.

Nonostante l’orario ridotto, la puntata sarà ricca di approfondimenti e di ospiti; grandissimo spazio a Ballando con le stelle, che con la nuova edizione sta appassionando ancora una volta tutto il pubblico.

Ospiti in studio quindi il giornalista sportivo e storico giurato del programma, Ivan Zazzaroni; insieme a lui, diversi concorrenti come Memo Remigi e Fabio Galante, l’opinionista Alessandra Mussolini e Roberto Alessi (direttore del settimanale Novella 2000). Da Tale e Quale Show (condotto da Carlo Conti) invece, ci sarà Alba Parietti.

Ma non solo focus sui due celebri programmi Rai; in studio ci sarà infatti Marco Giallini, che presenterà la sua nuova pellicola Io sono Babbo Natale; con Giallini, nel film, per l’ultima volta l’indimenticabile Gigi Proietti, a cui ovviamente la pellicola è interamente dedicata.

C’è molta attesa per vedere la performance postuma di uno dei volti più celebri del mondo dello spettacolo degli ultimi cinquant’anni. Il film, diretto da Edoardo Falcone, uscirà nelle sale la prossima settimana, mercoledì 3 novembre.

Nonostante l’orario ridotto, il prossimo appuntamento con Domenica In si prospetta imperdibile; per un Halloween all’insegna del divertimento e dell’emozione anche con la zia Mara.