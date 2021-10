Valentina Vignali non teme il freddo e si mostra in costume in una nuova foto in bianco e nero: sensualissima come non mai.

Energia allo stato puro, Valentina Vignali è un’esplosione di sensualità. Classe ’91, Valentina ha un talento poliedrico che, nel corso degli anni, le ha permesso di passare dagli impianti di Basket alla passerella, dalla tv al microfono senza alcun problema.

La Vignali infatti non è soltanto una nota cestista professionista (di ruolo Ala, attualmente impegnata con la Smit Roma Centro) ma anche una modella, una showgirl televisiva e una cantante. La riminese, dopo aver esordito in Serie A2 con il Basket Cervia a soli 16 anni, ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza, addirittura anche a Miss Italia.

Il suo fisico scolpito fa sempre sognare tutti, che sia come modella o sui campi; attivissima sui social, il nuovo scatto la mostra sensuale come non mai.

Valentina Vignali, in costume in bianco e nero è sensualissima

Quando si tratta di sfoggiare tutta la sua bellezza, Valentina non si tira mai indietro. Alta più di 180 cm, la Vignali oltre ad avere un corpo tonico può anche vantare delle curve da capogiro, messe in mostra anche in vari calendari sensuali (come quello per per Playboy e per GQ).

Anche su Instagram non perde occasione per postare delle sue foto e, questa volta, a deciso di incantare tutti mostrandosi addirittura in costume; non temendo il freddo, Valentina si è immortalata in una foto in bianco e nero con un costume intero, scollatissimo.

Protesa verso la telecamera del suo telefono, la modella (più che sorridente) si è quindi scattata un selfie più che bollente, che ha in primo piano il suo florido décollété, che pare intenzionato ad uscire dalla scollatura; in basso, si intravedono anche le gambe.

Nella didascalia, la Vignali ha aggiunto l’emoticon di un muffin, ma nei commenti si sprecano gli occhi a cuoricino e le fiamme; la cestista fa sempre impazzire tutti e questo scatto ne è un’ulteriore prova.

Oltre a fare la modella per innumerevoli marchi tra cui Puma, KIKO e, più recentemente, Victoria’s Secret, lo scorso anno Valentina ha inciso ben quattro singoli: Nada, Vivi E Ridi Sempre, No Mercy No Shame e Errori. Ha inoltre recitato in varie pellicole e preso parte a diversi programmi televisivi (tra cui, nel 2019, anche il Grande Fratello Vip).

Chissà che presto, magari con meno impegni, l’atleta riminese non decida di dedicarsi interamente alla sua carriera da showgirl; in quel caso, le offerte di certo non le mancherebbero.