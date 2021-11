Il paradiso delle signore: Agnese scopre che Giuseppe ha mentito

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per il nuovo episodio della soap opera Il paradiso delle signore.

La sesta stagione del nostro amato programma che ruota attorno al grande magazzino milanese, è davvero ricchissima di colpi di scena in ogni singola puntata.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa avremmo modo di vedere nell’appuntamento di oggi, 2 novembre.

Iniziamo con il dire che Petra come abbiamo visto ha minacciato Giuseppe perchè vuole maggiori soldi.

Agnese scopre tutto?

La donna ha infatti dichiarato che se non sarà così rivelerà tutto alla sua famiglia, ed ovviamente in questo momento Giuseppe è assolutamente nei guai.

Anche perchè ha preso una somma di denaro dal libretto della famiglia, per far stare buona la sua amante.

Ovviamente Agnese si accorge di queste somme di denaro che mancano, e per questo motivo inizia a sospettare del marito, che magari si è lasciato coinvolgere in qualche giro strano.

Inizia così ad indagare per cercare di capire cosa succede prima di accusarlo, ma nel mentre Don Saverio ascolta per caso una conversazione con Petra e vuole capire di aver sentito bene.

Paola, come abbiamo visto ha scoperto della gravidanza sentendosi male, e per questo motivo ha deciso di lasciare il suo lavoro e di salutare i suoi colleghi.

Vittorio quindi deve cercare una sua sostituta per il posto da Venere lasciato vuoto, e Gemma, allo stesso tempo, sembra avere un particolare interesse per questo lavoro.

Si presenta quindi alle selezioni con l’enorme speranza di essere presa, ma come reagirà Stefania alla notizia, sapendo che la sorella ovviamente le renderà la vita impossibile?

Vittorio, però ha iniziato a sospettare che Tina lo stia prendendo in giro, perchè la voce che si sente nel musicarello non è la sia.

Ma come mai la donna gli ha mentito? E sopratutto dopo aver sentito Anna cantare pensa che la voce sulla canzone sia la sua.

Per questo motivo la invita nel suo studio, ma Anna chiama subito Tina e Salvatore per comunicare cosa sta succedendo.

Al momento non possiamo fare altro che attendere le prossime puntate e vedere che cosa succederà nel grande magazzino milanese.