Arrivano le anticipazioni di Una Vita per la prossima puntata. Antonio è nella bufera per colpa sua e ora è travolto dalle critiche

Ecco le nuove anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 novembre 2021. La serie tv spagnola, amatissima dagli italiani, continua con la sua programmazione e nel prossimo episodio succederà qualcosa di sconvolgente per Antonito.

Il ragazzo, ormai lanciato in politica ed elogiato dai suoi compagni di partito, sta vivendo un momento di grande successo. Ma dopo un problema di timidezza, Antonito farà delle scelte sbagliate e sarà travolto dalla bufera per colpa sua. Ecco cosa succederà.

Antonito è nella bufera, cosa farà ora?

Antonito ha appena raggiunto un grandissimo successo e, a casa Palacios, ci sono grandi festeggiamenti per l’occasione. Il ragazzo, infatti, è finalmente riuscito nella scalata del suo partito e ha conquistato tutti con la sua abile retorica.

La competizione con suo padre Ramon è ormai vinta e l’uomo si è ufficialmente ritirato dalla corsa delle elezioni. Adesso non è più un gioco o una sfida, Antonito possiede grande considerazione nel suo partito e la politica sta diventando per lui qualcosa di molto importante.

Ma, dopo la proposta dei suoi capi, di parlare e fare un discorso in occasione della cerimonia di chiusura della campagna elettorale, organizzata dal suo partito, Antonito non sarà entusiasta della cosa e sarà travolto dalla paura di fare qualche errore. A questo punto, Lolita convincerà il ragazzo ad affidarsi ad un santone di Cabrahigo.

Il ragazzo accetterà, ma l’intenzione di risolvere la sua paura di fare una brutta figura davanti al pubblico rivolgendosi al santone si rivelerà completamente sbagliata: Antonito sarà nella bufera per colpa sua e verrà travolto da critiche e prese in giro.

La notizia è su tutti i giornali e la reputazione del giovane politico è in bilico. Ma sarà in questo momento che Antonito metterà in campo tutta la sua abilità politica, scrivendo una lettera al direttore del giornale locale, accusandolo di calunnia e affermando con orgoglio di voler valorizzare le tradizioni della sua città natale.

Appuntamento, dunque, a martedì 2 novembre su Canale 5, alle 14:10, per scoprire quale sarà la reazione dei cittadini e dei membri del partito dopo la tagliente lettera del giovane promettente Antonito.