Anna Falchi, avete mai visto la figlia della bellissima attrice e conduttrice finlandese? Ecco Alyssa oggi, meravigliosa.

Classe ’72, il volto di Anna Falchi è ben conosciuto dal grande pubblico. Nata a Tampere, in Finlandia, da madre finlandese e papà italiano, si trasferisce sin da bambina con la famiglia a Scandiano, per poi spostarsi invece a Pesaro.

Cresciuta in Italia, Anna inizia la sua carriera partecipando nel 1989 a Miss Italia, dove si piazza seconda aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema; da lì in poi, inizia ad essere una nota modella e compare anche nelle prime pellicole cinematografiche, come Nel continente nero e S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa.

Bionda con gli occhi azzurri, la Falchi è stata per tantissimi anni un vero e proprio sex symbol, per una bellezza mozzafiato che mostra anche adesso. Avete mai visto sua figlia Alyssa? Pare proprio abbia ripreso dalla mamma.

Anna Falchi, la figlia Alyssa bella come lei

Anche la vita sentimentale della Falchi è stata ricca di colpi di scena. La conduttrice, dal ’94 al ’96, è stata impegnata con lo showman Fiorello, per poi avere una relazione alla fine degli anni ’90 col pilota Max Biaggi.

Il matrimonio arriva nel 2005, non però con Biaggi, bensì con l’imprenditore romano Stefano Ricucci, da cui si separa però quasi immediatamente, solamente un anno dopo.

A questo punto, tra il 2008 e il 2010, ha intrapreso una relazione con un altro imprenditore, questa volta però romagnolo: Denny Montesi. Proprio con Montesi avrà la sua unica figlia, Alyssa, una splendida bambina che pare aver ripreso la bellezza della mamma.

Biondissima e con gli occhi chiari, Alyssa mostra quei lineamenti del Nord Europa che la Falchi ha reso celebri nel mondo dello spettacolo; e mentre Anna la riempie d’affetto, la piccola si gode la spensieratezza degli anni dell’infanzia.

Al giorno d’oggi, la Falchi è attualmente fidanzata col deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri, anche avvocato, giornalista e nipote di Bruno Vespa. Quanto alla sua carriera, dopo l’apparizione cinematografica in The Tracker nel 2019, Anna negli ultimi anni è stata impegnata con diversi programmi televisivi.

Tra questi, tutti per la Rai, troviamo C’è tempo per, La partita e i più recenti Uno weekend e I Fatti Vostri, trasmissione che attualmente conduce insieme a Salvo Sottile. La Falchi ha anche preso parte a diverse opere teatrali, mostrando un talento poliedrico a tutto tondo.