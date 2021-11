Miriam Leone, l’attrice bellissima anche mentre si trucca: l’ex-Miss Italia siciliana, ora nelle sale, è sempre uno schianto.

Un periodo veramente d’oro questo per la Leone. Da più di un decennio, la catanese si è presa la scena anno dopo anno, sfilando come modella e poi sfoggiando grandissime qualità come attrice.

Dal successo a Miss Italia, nel 2008, sino ad ora, dove è nelle sale col suo ultimo film Marilyn ha gli occhi neri, Miriam ha inanellato una serie di successi traguardo dopo traguardo.

Poco meno di due mesi fa, si è anche sposata col musicista e manager di Caltagirone Paolo Carullo; a 36 anni è nel pieno della sua maturità e anche delle sue energie. Sensuale e bella come non mai, la Leone incanta anche mentre si trucca.

Miriam Leone, bellissima mentre si trucca

Prima di affermarsi definitivamente nel mondo del cinema, la Leone ha preso parte a diversi programmi per la Rai, conducendo tra i tanti anche Unomattina estate e Mattina in famiglia; più di recente, per Mediaset, ha invece condotto Le Iene (nel 2016).

La Leone è, ad oggi, maggiormente impegnata sul grande schermo e, film dopo film, la sua popolarità non fa che aumentare; seguitissima sui social, sono quasi un milione e mezzo i follower che aspettano aggiornamenti dall’attrice. La nuova foto postata sul suo profilo Instagram la immortala nel pieno di una sessione di trucco, dove Miriam posa mimando un tipico gesto italiano, evocando proprio l’italianismo.

Bellissima come non mai, il trucco mette in evidenza i suoi occhi verdi chiarissimi e la sua chioma bionda, mentre la giacca lascia intravedere una profondissima scollatura.

“Italianism” recita la didascalia della foto, con una pioggia di like a premiare la bellezza di Miriam, sottolineata da diversi follower nei commenti; tra chi si “sente male” a chi considera l’attrice “la bellezza” fatta persona, sono tutti pazzi per la Leone.

Viso angelico e un fisico statuario, con più di 175 cm, la Leone è spesso impegnata anche come modella e testimonial di vari marchi; per molti quasi una dea, incanta tutti col suo fascino veramente unico nel panorama di attrici e showgirl del nostro paese.

Il periodo d’oro per l’attrice siciliana sembra proprio destinato a non concludersi a breve; a dicembre infatti, sarà protagonista assoluta della pellicola dei Manetti Bros. dedicata a Diabolik, dove interpreterà niente meno che una delle femme fatale più amate di sempre nel mondo dei fumetti, Eva Kant.

Al suo fianco Luca Marinelli, che vestirà i panni invece di Diabolik; un duo talentuosissimo in rampa di lancio tutto made in Italy, così come i protagonisti e i registi.