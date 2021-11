Striscia la notizia: da domani rivoluzione nel programma

Vediamo insieme che cosa succederà da domani nel noto programma satirico, Striscia la Notizia, che si rivoluziona nuovamente.

Come sappiamo tutto le sere su Canale 5 prima del programma di punta, possiamo assistere ad una nuova puntata del noto tg satirico ed irriverente.

Stiamo parlando ovviamente di Striscia la notizia, ma vediamo meglio insieme che cosa succederà da domani.

Il programma è sempre stato irriverente ed ha sempre detto la sua su qualsiasi tema contemporaneo.

Striscia la notizia: cambia tutto

Ma iniziamo con il dire che al momento al timone del programma troviamo la bellissima Vanessa Incontrada ed il bravissimo comico ed attore Alessandro Siani.

Ma nella serata di oggi ci sarà la loro ultima apparizione in coppia dietro al famosissimo bancone.

Non possiamo sapere che cosa ha inciso su questo cambio di presentatori nel programma, forse la consegna del tapiro ad Ambra, e le successive polemiche hanno fatto in modo tutto succedesse più rapidamente.

A partire dalla serata di domani, 3 novembre troveremo quindi Sergio Friscia e Roberto Lipari, che non sono nuovi al programma di Ricci.

Per quanto riguarda Friscia ha già partecipato al programma prima come inviato nel 2011 e poi nel 2020 come conduttore.

Stessa cosa anche per l’altro conduttore, Roberto Lipari per che ben due anni è stato concorrente del tg ma è alla sua prima esperienza alla conduzione.

Il direttore di Canale 5 ha salutato ovviamente i nuovi arrivati e ringraziato i precedenti per il lavoro eseguito sempre in modo perfetto e con grande successo da parte del pubblico a casa.

E voi cosa ne pensate di questo cambio di conduzione in così poche settimane da quando è iniziata la nuova edizione di Striscia la notizia? Secondo voi c’entra effettivamente qualcosa il noto tapiro consegnato ad Ambra Angiolini?