Brutte notizie per l’amministratore delegato Rai, a quanto pare i programmi stanno via via decadendo. Lo share rimane bassissimo.

A quanto pare, il secondo canale della rete pubblica Rai si sta preparando ad affrontare un periodo di profonda crisi. I programmi scelti per i palinsesti infatti, si stanno rivelando estremamente costosi e poco produttivi. Con meno del 2% dello share, in termini economici, le trasmissioni andate in onda rappresentano un gravissimo problema per l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes, il quale ha richiamato i suoi sottoposti all’ordine. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

LEGGI ANCHE —> Mara Venier: aria di problemi i Rai? Ecco cosa è successo

Crisi Rai – Carlo Fuortes non ci sta!

Carlo Fuortes ricopre da anni il ruolo di Amministratore Delegato Rai, eppure non ha mai assistito ad un tale fallimento economico per quanto riguarda i palinsesti autunnali. Per questo motivo, il direttore di rete Ludovico Di Meo è stato convocato da Fuortes per rispondere della sua pessima gestione dei fondi, investiti in trasmissioni assolutamente fallimentari: “Possibile che si debbano bruciare centinaia di migliaia di euro ogni giorno per fare l’un per cento dello share! E’ inconcepibile!” – queste sarebbero state le parole pronunciate dall’Amministratore di fronte ai propri collaboratori.

LEGGI ANCHE —> Scream: Ecco il trailer italiano del nuovo episodio

Parole di fuoco che hanno un unico destinatario, Ludovico di Meo. Tuttavia, oltre al direttore di rete, anche Simona Ercolani ha subito una bella ramanzina dai piani alti. A quanto pare, il misfatto sarebbe relativo alla scelta di investire sul programma Voglio essere un mago, in onda in prima serata su Rai2. Quest’ultimo è stato definito come la brutta copia fantasy del Collegio e non ha conquistato il cuore e l’attenzione del pubblico a casa. In sostanza, Voglio essere un mago ha rappresentato l’ennesimo spreco economico per la rete pubblica, anche perché la sua realizzazione ha richiesto un budget particolarmente sostanzioso.

Di fronte a tutto ciò, sembra che Carlo Fuortes si veda costretto a prendere una decisione estremamente drastica: la cancellazione di ben 14 programmi televisivi. Ancora non si sa quali trasmissioni subiranno questo taglio netto, fatto sta che – nei giorni che seguiranno – il palinsesto Rai risulterà particolarmente impoverito.