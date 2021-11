Pippo Baudo ed il figlio segreto Alessandro: ecco la verità

Vediamo insieme la storia del figlio di Pippo Baudo, ovvero Alessandro, che sembra essere avvolta nel mistero.

Tutti noi conosciamo il grandissimo presentatore televisivo, che è molto amato e seguito da tantissimi anni.

LEGGI ANCHE —> Storia di una famiglia per bene: Trama e quello che c’è da sapere

Stiamo parlando ovviamente di Pippo Baudo, che ha scoperto tantissimi personaggi della televisione, ma c’è un segreto, scopriamo insieme qual’è.

Pippo Baudo ecco il suo segreto

Ma non tutti sono a conoscenza che ha un figlio che è stato tenuto nascosto per tantissimi anni.

Recentemente, la figlia Tiziana ha parlato in una intervista per la rete Mediaset di come si sente a riguardo di questa particolare situazione, che è venuta a sapere solamente dopo molti anni.

Pippo Baudo ha vinto ben 14 telegatti e tutti parlando dei suoi incredibili successi televisivi, e della sua lunghissima carriera sul piccolo schermo, ha anche alle spalle un’incredibile numero di Festival di Sanremo presentati.

LEGGI ANCHE —> Amici 21: Caos in studio per LDA e la canzone scelta

Il figlio Alessandro è un famoso cantante, che vive in Australia, ed tra i due sembra esserci un buon rapporto.

Il ragazzo è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi, e la donna era sposata, quindi anche il noto presentatore ha saputo solamente più avanti che Alessandro era suo figlio.

Ma nei confronti del giovane per molto tempo è rimasto il segreto, e la verità gli è stato comunicata solamente quando il padre, non biologico, stava male.

Alessandro ha riferito in una intervista che in un primo momento, ovviamente è stata una notizia scioccante, ma poi piano piano si sta abituando, anche perchè lo vedeva spesso e per lui era una sorta di zio.

E voi eravate a conoscenza del fatto che Pippo Baudo, oltre a Tiziana aveva anche un’altro figlio che vive in una terra così lontana e che fa il cantante? Notate anche voi poi dalle immagini sopra l’incredibile somiglianza con il noto presentatore televisivo?