A quanto pare, l’amata conduttrice di Domenica In ha fatto arrabbiare Francesco Giorgino. Ecco cos’è successo.

La stessa Mara Venier aveva confermato, in una recente intervista, di essere realmente intenzionata ad andare in pensione. La conduttrice infatti, dopo anni di carriera e dedizione al suo lavoro, si è resa conto di non riuscire più a reggere i soliti ritmi della trasmissione ed ha quindi espresso la sua volontà di dedicarsi alla famiglia.

In realtà, i telespettatori si immaginavano da tempo che la Venier fosse arrivata a questa conclusione, anche perché – ultimamente – la conduttrice sembrava un po’ distratta durante le puntate registrate. Mara ha cominciato a confondersi sul piano da seguire, a portare avanti una gaffe dietro l’altra e a perdere di vista la professionalità che l’ha sempre caratterizzata.

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ne ha combinata un’altra, questa volta nei confronti del giornalista Francesco Giorgino. Ecco cos’è successo.

Giorgino zittisce Mara Venier

Come accade di consuetudine, tra una trasmissione e l’altra, i due conduttori si salutano reciprocamente in collegamento. Francesco Giorgino inoltre, è uno dei giornalisti del TG che accoglie più calorosamente i colleghi al timone del programma successivo. Eppure, durante il collegamento con Domenica In, sembra che qualcosa sia andato storto: Mara Venier ha fatto una gaffe non indifferente.

“Ma è qualcosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così? Nessuno parla, che uomini siete?” – sono state le parole della conduttrice, prima che Francesco Giorgino facesse il suo intervento relativo al G20. Insomma, una caduta di stile non indifferente, soprattutto pensando all’importanza dell’argomento che il giornalista stava portando a Domenica In.

Giorgino, dal canto suo, è stato gelido e professionale: “Saremo brevissimi, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione” – Mara ha tentato poi di salutare il collega, ma la tensione è risultata palpabile e il collegamento si è chiuso pochi istanti dopo. Insomma, forse la Venier ha ragione, è il caso che si prenda una pausa.