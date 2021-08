É l’uomo che ha fatto innamorare la zia d’Italia. Ecco chi è e che lavoro fa Nicola Carrano, marito di Mara Venier

Sono una della coppie più seguite e amate della televisione italiana. I due sono sposati ormai da diversi anni e Mara Venier è ancora innamoratissima. Ma non tutti conoscono bene suo marito e vorrebbero saperne di più. Ecco chi è e che lavoro fa Nicola Carrano, marito di Mara Venier.

La notorietà della Venier, infatti, è assoluta e tra i due è proprio quello di Mara il profilo più conosciuto dai fan e telespettatori. Ma la bella presentatrice di “Domenica In” è sposata da tanto tempo con Nicola Carrano e non tutti lo conoscono.

Mara Venier è senza dubbio l’icona delle presentatrici televisive italiane. La bella conduttrice veneta, poi trapiantata a Roma, gode di un incredibile successo e di lei oggi si sa quasi tutto. Mara ha condotto moltissimi programmi televisivi e oggi è tornata alla conduzione di Domenica In su Rai 1.

Non tutti, però, conoscono una delle parti più importanti della vita privata di Mara Venier: suo marito Nicola Carrano. I due sono molto legati e spesso passano molto tempo insieme, ma non tutti conoscono Carrano e in tanti si chiedono chi è e che lavoro fa.

Nicola Carrano è un noto imprenditore milanese classe 1942 impegnato soprattutto nel settore dell’editoria. Inizia infatti a lavorare nella casa editrice di famiglia, la Rizzoli, per poi diventare direttore editoriale per i periodici della casa editrice e assistente del giornalista Enzo Biagi.

La sua carriera è costellata di un grandissimo numero di esperienze, tra cui l’importantissima collaborazione con il Corriere della Sera. Nicola Carrano è anche un giornalista e scrittore, oltre ad aver avuto numerose esperienze come produttore cinematografico.

É stato proprio grazie al suo ambiente lavorativo che Nicola Carrano, oggi 79enne, ha conosciuto e conquistato la bellissima Mara Venier. Oggi i due si amano tantissimo e spesso condividono sui social alcuni loro momenti di vita quotidiana.