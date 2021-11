Ve lo ricordate Ronn Moss? Recentemente, ha fatto delle assurde rivelazioni sul set di Beautiful. Scopriamole insieme.

Ronn Moss deve la sua notorietà al ruolo di Ridge Forrester nell’infinita soap americana Beautiful. Nonostante l’attore abbia abbandonato la fiction dieci anni fa, i telespettatori più fedeli sentono la mancanza dell’iconico pupillo della casa di moda. Il nuovo attore – Thorsten Kaye – a quanto pare non ha retto il confronto con l’interprete californiano.

In occasione della sua partecipazione a Star in the Star, Ronn Moss è stato invitato nel salotto di Silvia Toffanin ed ha rilasciato un’interessante intervista, in cui ha parlato anche del set di Beautiful e del motivo del suo abbandono improvviso della soap. Ecco le sue dichiarazioni.

Ronn Moss – Il tragico motivo che si cela dietro l’abbandono di Beautiful

Il talentuoso attore è sposato in seconde nozze da oltre 12 anni con la modella Devin Devasquez. Il motivo dell’abbandono di Ronn Moss è relativo ad un evento tragico vissuto proprio insieme alla moglie. A quanto pare, i due subirono un grave incidente che non solo portò inevitabilmente ad un lungo periodo di convalescenza, ma causò nell’attore alcuni vuoti di memoria. Questo fu un problema, soprattutto per la frenesia delle riprese e per il fatto che Moss non riuscisse a ricordare il copione. Stremato così, decise di mollare.

“E’ stato difficile lasciare qualcosa con cui avevo tanta familiarità, ma dovevo intraprendere percorsi più creativi, con la musica…” – sembra che l’iconico Ridge, abbia preso il tragico incidente come un messaggio dall’universo ed abbia quindi colto l’occasione per sperimentare altri campi artistici.

Tuttavia, riguardo al cast di Beautiful, Ronn Moss ha ammesso a Silvia Toffanin di sentire la mancanza dei colleghi e amici di oltre vent’anni. Proprio riguardo questo, ha raccontato un simpatico aneddoto sulla co-star interprete di Brooke Logan: “L’ho raccontato a Brooke, lei ha riso ed ha accettato di baciarsi sul serio” – l’attore ha raccontato di essere rimasto talmente influenzato dai baci finti sul set, tanto da essersi dimenticato per un periodo come si baciasse seriamente: “Una volta bacio mia moglie che mi disse: ‘Questo non è un bacio!’ […] fu una riscoperta, avevo scordato come si baciasse“.

Insomma, nonostante Ronn Moss da anni abbia iniziato a percorrere una strada diversa, non rinnega assolutamente l’affetto e l’amore nato tra i compagni di questo lungo e meraviglioso viaggio.