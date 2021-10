Uomini e Donne: l'addio della dama che non ti aspetti

Vediamo meglio insieme chi sta per abbandonare nel noto programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, una dama impensabile.

Come sappiamo tutti i pomeriggi va in onda il programma che permette di far trovare l’amore a chi vi partecipa.

Stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne, ma nelle prossime puntate ci sarà un addio tra le dame, scopriamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE —> Mary Segneri che fine ha fatto dopo il Gf? Eccola è irriconoscibile

La voce continua a girare nelle ultime ore, e parla della volontà, possibile per quanto riguarda la dama Ida Platano di abbandonare il programma.

La dama abbandona Uomini e Donne

Anche perchè nell’ultima registrazione che è stata fatta la dama è uscita ma non è più rientrata in studio.

Negli ultimi periodo per quanto riguarda la sua situazione sentimentale non è stata delle migliori.

Ha dapprima visto la fine della sua relazione con Marcello Messina e poi successivamente anche quella con Diego Tavani.

LEGGI ANCHE —> Test: Quale dei quattro è una bambina? In pochi ci riescono

Anche se queste ultime ancora non sono andate in onda, e la dama continua ad essere attaccata su vari fronti anche da parte del pubblico, perchè secondo molti le sue storie terminano a causa sua.

Contro Ida poi si è scagliata in modo importante anche l’opinionista Tina Cipollari, lasciando tutti senza parole.

Indicando che la dama si lamenta sempre, e che trova sempre qualcosa che non va nei cavalieri con i quali inizia una frequentazione, come se lo facesse apposta per evitare di impegnarsi e lasciare lo studio.

Questa volta, anche Gianni Sperti, che è un suo grande amico non è riuscita a difenderla, e forse proprio per questo motivo è uscita dallo studio.

Non possiamo ovviamente sapere, ancora per il momento se il suo sia un addio definitivo, oppure la rivedremo nelle prossime registrazioni e si è presa solamente un momento per riprendersi dai mille attacchi che ha ricevuto.

E voi cosa ne pensate della partecipazione di Ida e del suo modo di fare all’interno del programma Uomini e Donne? Secondo voi resta solamente per le telecamere oppure non riesce a trovare un’uomo per lei veramente?