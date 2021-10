Achille Lauro: è veramente fidanzato? Ecco la verità

Vediamo insieme se il noto cantante o meglio performer, Achille Lauro è veramente fidanzato, ed in caso con chi.

Ogni volta che lo vediamo sul piccolo schermo, o in qualche programma televisivo, Achille Lauro lascia sempre senza parole.

Ma in tantissimi si chiedono se effettivamente è fidanzato oppure no, scopriamo insieme tutti i dettagli.

I vari paparazzi che praticamente lo seguono sempre, anche per vedere come si comporta nella vita di tutti i giorni, sono riusciti a fotografarlo solamente una volta con una ragazza.

Achille Lauro è fidanzato si o no?

Di recentissimo infatti è stato ospite della mitica Zia Mara Venier, con il quale ha un rapporto incredibile, e non ha avuto problemi a fare la domanda diretta.

Mara infatti gli ha chiesto come mai lo vede sempre da solo, e la risposta da parte di Achille non è stata, come molto spesso accade chiara in un unico senso.

Ha infatti dichiarato che l’amore per lui è molto importante ma che sa nascondere molto bene la sua vita privata.

Probabilmente è veramente fidanzato con Francesca, la ragazza che è stata fotografata insieme a lui lo scorso anno.

Achille ha poi continuato dicendo che al momento non ha in mano la sua vita e per questo gli resta difficile avere una stabilità in quella di coppia.

Quindi è anche possibile che nel mentre la sua relazione sia terminata e noi non lo sappiamo, magari era proprio con quella Francesca della fotografia.

Al momento non possiamo sapere se effettivamente sia fidanzato oppure no ma possiamo solamente attendere se qualche paparazzo lo fotografa o se lui lo dichiara in una prossima intervista.

Una cosa è certa per Achille la sua privacy è davvero molto importante e per questo motivo potrebbe essere difficilissimo rispondere a questa domanda se lui non vuole farlo sapere.

Secondo voi, è ancora fidanzato, in base alle risposte che ha dato da Mara Venier oppure no? E come lo vedete in coppia con Francesca nell’immagine in esclusiva di Chi che vi abbiamo messo sopra?