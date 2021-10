Oggi Rocco Casalino fa una vita completamente diversa rispetto agli ultimi anni. Ecco cosa fa dopo l’esperienza in politica

È stato indubbiamente uno degli uomini più potenti in Italia negli ultimi anni. Rocco Casalino ha avuto una grandissima abilità nello scalare il successo e fare carriera in politica. Dal Grande Fratello a Palazzo Chigi, Casalino è stato un abilissimo promotore di sé stesso.

Sicuramente l’apice della sua carriera è stato raggiunto con il ruolo di portavoce ufficiale dell’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dove è stato in grado di dimostrare grandi abilità comunicative e andare oltre il personaggio del reality show. Ma ecco cosa fa oggi, dopo la politica.

Rocco Casalino, ecco cosa fa oggi dopo il Governo Conte

Dalla televisione al Parlamento, la scalata al successo di Rocco Casalino è stata grandiosa, tanto da farlo diventare uno dei personaggi più controversi e discussi degli ultimi anni. L’avventura in politica, infatti, ha consacrato Casalino come abile comunicatore e professionista molto preparato.

Rocco Caslino nasce in Germania, a Frankenthal, da una famiglia italiana di immigrati, ma cresce in Italia, a Ceglie Messapica, in Puglia. Acquista notorietà grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, reality show trasmesso da Canale 5.

Nonostante non sia riuscito a vincere lo show, Casalino diventa uno dei personaggi più amati dai telespettatori, tanto da continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Diventerà infatti opinionista televisivo in programmi come Buona Domenica.

Giornalista professionista dal 2007, Rocco Casalino diventa nel 2011 uno dei maggiori responsabili comunicazione del neonato Movimento 5 Stelle, fino ad arrivare ad occupare la posizione di portavoce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in tutti e due i governi da lui presieduti.

Dopo la caduta del Governo “Conte II”, Rocco Casalino si è dedicato alla scrittura, pubblicando un libro autobiografico dal nome “Il Portavoce”. Da quest’opera verrà tratto anche un film le cui riprese sono appena iniziate. Inoltre, oggi Casalino è ancora responsabile comunicazione del M5S sia alla Camera che al Senato, oltre a seguire la comunicazione dell’ex Presidente del Consiglio.