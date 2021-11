A quanto pare, la conduttrice Bianca Berlinguer ha avuto un comportamento che non è andato giù all’iconico Molleggiato. Ecco le sue parole.

Sembra che Adriano Celentano abbia il dente avvelenato nei confronti della conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer. Secondo l’iconico cantante infatti, quest’ultima avrebbe avuto un comportamento poco consono al suo ruolo, nei confronti dell’ospite Gianluigi Paragone. Il misfatto sarebbe accaduto durante la puntata di Carta Bianca, su Rai 3 – occasione nella quale – a detta di Celentano – Bianca Berlinguer avrebbe aggredito Paragone per la sua rivelazione sulle inchieste del programma Report. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Celentano contro Bianca Berlinguer – I dettagli

Dopo aver assistito alla puntata andata di Carta Bianca, Adriano Celentano – deluso dal comportamento della conduttrice – avrebbe deciso di scrivere una lettera, a lei indirizzata, con l’obiettivo di esprimere tutta l’amarezza provata durante la messa in onda. A detta del cantante infatti, la Berlinguer avrebbe impedito a Paragone di esprimere con chiarezza e libertà la sua scoperta sulle inchieste di Report. “Cara Berlinguer, con Paragone non mi sei piaciuta per niente” – ha sentenziato il Molleggiato – “L’hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì”.

Parole particolarmente dure quelle del cantante 83 enne, il quale ha voluto inoltre sottolineare – e confermare – un suo futuro ritorno in tv. Sembra quindi, che dopo il fallimento della serie Adrian, Celentano ci voglia riprovare: “Cara Bianca, sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se posso consolarti ti do una ‘primizia’: sto pensando di tornare in televisione […] E tu sarai il primo ospite”. Il programma a cui Celentano fa riferimento sarebbe Il Conduttore, sempre in onda su Canale 5, ma di cui non hanno ancora informazioni.

A godere invece della stima di Adriano Celentano, è il conduttore e giornalista Giovanni Floris, il quale – nella puntata del 2 novembre di Di Martedì, ha permesso al no vax Sigfrido Ranucci di poter esprimere la sua opinione riguardo – appunto – le inchieste di Report (intenerenti all’inefficacia del vaccino). A detta del cantante quindi, Floris è l’unico che ha dato l’esempio di cosa significhi democrazia, consentendo il dibattito tra tesi opposte.

Riguardo Bianca Berlinguer, la giornalista non ha ancora replicato ad Adriano Celentano. A questo punto, speriamo che il tutto non sfoci in una banale e già vista battaglia mediatica tra due individui che la pensano diversamente. Come reagirà quindi la giornalista alla parole del cantante? Staremo a vedere.