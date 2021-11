Love is in the air: Serkan ricorda tutto ma è ormai è tardi

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi come tutti i giorni da quando è andata in onda la prima volta, possiamo assistere ad un nuovo episodio della soap opera Love is in the air.

Ma vediamo meglio che cosa vedremo oggi, 5 novembre, dove ci sarà un punto di svolta clamoroso.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Felicia e la decisione shock

Come abbiamo avuto modo di vedere Salin è sta lasciata da Serkan quando ha visto, ovviamente le immagini del suo bacio con Deniz.

Serkan: ricorda finalmente tutto

La donna scopre che ha tradirla è stata l’ex fidanzato, sicuro che quello fosse l’unico modo possibile per far allontanare Serkan da lei.

Nel mentre, Eda continua però con i suoi preparativi per il suo grande giorno, anche se lei non è assolutamente a conoscenza che non è solo per finta, anzi è tutto legale.

Aydan, fa tutto il possibile perchè Serkan fermi questo matrimonio, e allo stesso tempo Ayfer cerca di convincere Eda a non fare questo passo.

LEGGI ANCHE —> U&D: Maria al vetriolo contro Gemma Galgani, ecco le parole shock

Ma le due donna, purtroppo non riescono nel loro intento, tanto che Eda si presenta all’altare per sposare Deniz.

Mentre si stanno celebrando, quelle che in teoria dovrebbero essere finte nozze, ma che in realtà sono vere, Serkan è coinvolto in una rissa con Engin.

E proprio grazie ad un colpo alla testa, improvvisamente recupera tutta la memoria, e ricorda tutto quello che è successo.

L’uomo corre immediatamente dalla sua bella ed amata Eda, che svela tutta la verità sul matrimonio, che per lei è finto.

Ma proprio in quel momento, Deniz conferma che il matrimonio è assolutamente vero e che lei adesso è sua moglie.

Aydan pensa a come poter liberare la povera Eda dall’enorme inganno che ha subito, non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere cosa succederà.

Sempre intorno alle 16.55 su Canale 5 e siamo sicuri che ci saranno moltissimi colpi di scena.