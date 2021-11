Arrivano le anticipazioni di una vita: Felicia ci ripensa e prende una decisione shock. Ecco come reagirà Marcos

Sono arrivate puntualmente le anticipazioni della puntata di Una Vita del 5 novembre 2021. Si preannuncia un episodio clamoroso per via di quella che sarà la decisione shock di Felicia. La soap opera spagnola riserverà ancora una volta grandi colpi di scena.

Gli eventi non sono per nulla scontati ad Acacias e la storia tra Felicia e Marcos potrebbe essere finita prima ancora di iniziare davvero. Ecco cosa ci dicono le anticipazioni di una vita e quale sarà la decisione shock di Felicia.

Felicia prende una decisione shock: non sposerà Marcos

Ancora colpi di scena ad Acacias. La puntata di Una Vita del 5 novembre ci regalerà una clamorosa evoluzione nella storia tra Felicia e Marcos. Quest’ultimo ha infatti proposta a Felicia di sposarlo e la donna ha deciso di dare ascolto al proprio cuore.

Per sposare Marcos rinuncerà alla sua più grande attività: il ristorante “Nuovo Secolo XX”, i quali acquirenti sono arrivati ad Acacias tra la diffidenza della popolazione. Ma nella prossima puntata ci sarà un colpo di scena e Felicia prenderà una decisione shock.

Dopo la morte di Ildefonso, Felicia sembra essere cambiata e il lutto è riuscita a spegnere in lei ogni passione ed entusiasmo per le imminenti nozze. Sarà sulla scia di queste emozioni contrastanti che Felicia prenderà una decisione shock: non sposerà Marcos.

La Pasamar, nonostante la convinzione di Marcos di averla finalmente conquistata, ha iniziato a dubitare della sua scelta di sposare il padre di Anabel. Questo dubbio è cresciuto fino a farle prendere una dolorosa e definitiva decisione: non sposerà Marcos e si trasferirà a Santander con sua figlia Camino.

Dunque, Felicia si recerà da Marcos e, freddamente, gli comunicherà che non intende più sposarsi. Marcos resterà con il cuore spezzato e la Pasamar convincerà Camino a partire insieme alla volta di Santander. La giovane vedova di Ildefonso seguirà sua madre? Lo scopriremo nella puntata del 5 novembre 2021, in onda alle 14:10 su Canale 5.