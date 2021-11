Osserva la tua mano, se vedi una M nascondi un’incredibile potenza e fortuna. Scopriamo insieme cosa significa.

Secondo l’astrologia, le mani rappresentano la mappa della nostra vita e del nostro futuro, esse sono lo strumento di cui si servono cartomanti e veggenti per rivelarci il nostro destino, eppure nascondono molto, molto altro. Nelle mani si può celare un messaggio dell’universo e della natura, la quale predilige alcuni esseri umani sopra a tutti gli altri. Il segno e la prova di questo si trova proprio nella presenza di una M, in genere sulla mano sinistra. Ecco cosa significa.

Osserva la tua mano – Riesci a scorgere una M sul tuo palmo?

La chiromanzia nasce in India moltissimi anni fa ed ha radici incredibilmente forti ed antiche. Secondo la tradizione, sulla mano è possibile scorgere la linea della vita, dell’amore e della fortuna che – nella maggior parte delle persone – si presenza separatamente. Eppure, esistono esseri umani particolarmente speciali, collegati perfettamente con la propria essenza e fiduciosi sul proprio futuro. Se osservando il palmo della tua mano, riesci a scorgere in modo marcato una M, significa che sei benedetto dal destino.

Secondo la chiromanzia infatti, chi possiede questo segno naturale, è perfettamente in armonia con cuore, testa e vita; di conseguenza, possiede le doti per rendere spettacolare la propria esistenza. In genere, nell’antichità, la M sulla mano veniva associata a grandi leader, profeti e personaggi di rilievo.

Inoltre, soprattutto per quanto riguarda le donne, chi possiede questo segno ha molto intuito, empatia, capacità di comprendere il prossimo e, conseguentemente, di scoprire gli inganni, le bugie e le malefatte. In sostanza, la M – in genere riscontrabile sulla mano sinistra – rappresenta una vera benedizione dell’Universo.