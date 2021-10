Sapete quali segni zodiacali sono considerati i più disonesti? Scoprite chi sono le persone che tendono a mentre di più

In tantissimi, ormai, vedono l’oroscopo come un’utilissima guida per la propria vita. Leggere o ascoltare cosa ci dicono le stelle aiuta ad andare oltre l’ordinario e a valutare i consigli che ci vengono forniti ogni giorno dagli esperti astrologi.

In tanti, infatti, si rispecchiano nelle indicazioni dell’oroscopo e spesso le stelle riescono ad indicare ciò che davvero siamo, evidenziando alcuni nostri aspetti particolari che possono farci emergere, oppure metterci in cattiva luce. Sai quali sono i segni zodiacali più disonesti dello zodiaco? Eccoli.

Segni zodiacali più disonesti: ecco chi sono

Le indicazioni che ci arrivano dal cosmo ci dicono quali sono le nostre caratteristiche che ci contraddistinguono e, spesso, riescono anche a metterci in guardia da potenziali pericoli. Ecco di seguito quali sono i segni zodiacali più “mentitori”:

LEGGI ANCHE –> GRATTA E VINCI: TROVA BIGLIETTO VINCENTE DEL NONNO DEFUNTO, POI LA DELUSIONE

Gemelli

Come tutti sanno, chi è del segno dei Gemelli ha una caratteristica fondamentale: essere “bifronte”. Purtroppo, sono i più predisposti a mentire e ad assumere atteggiamenti maliziosi, raccontando bugie per il proprio tornaconto ed essere a tratti sleali.

Sono tra i segni da tenere maggiormente d’occhio in quanto non sai mai cosa aspettarti. Sono molto socievoli, per questo bisogna fare attenzione a non essere abbindolati da loro e a captare qualsiasi segnale di menzogna.

Cancro

Anche chi è del segno del Cancro risulta essere tra quelli più disonesti. A differenza dei gemelli, però, quelli del Cancro sono persone meno sfrontate e non amano rischiare molto. Ma anche loro possiedono una bella quota di disonestà e spesso provano piacere nel manipolare gli altri.

Un loro meccanismo di difesa è proprio quello di manipolare gli altri, attraverso le emozioni, pur di ottenere ciò che vogliono. Non hanno vergogna di questo e, anzi, si trovano a proprio agio nel mentire pur di raggiungere il loro obiettivo.

Scorpione

Così come il Cancro, lo Scorpione è un segno d’acqua. Quest’ultimi hanno la caratteristica di diventare molto manipolativi quando tolgono ogni filtro alla loro personalità. Così come il Cancro, anche lo Scorpione tende ad utilizzare metodi “bassi” per ottenere ciò che vuole.

Quelli del segno dello Scorpione risultano essere abilissimi mentitori e spesso è praticamente impossibile capire se stanno dicendo la verità oppure se stanno mentendo sfrontatamente.

LEGGI ANCHE –> ORIENT EXPRESS: ECCO QUANTO COSTA QUESTO VIAGGIO DA SOGNO

C’è chi dice che quelli del segno dello Scorpione manchino di empatia verso gli altri, ma non sempre quest’accezione si rivela veritiera. Nonostante anche loro siano capaci di mostrare i loro sentimenti, spesso vince il bisogno di emergere e sminuire chi gli sta intorno.