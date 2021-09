Ncis Los Angeles: Kensi è in pericolo di vita? Ecco cosa succede il 19 settembre

Ncis Los Angeles anticipazioni, cosa succede nell’episodio previsto per il prossimo 19 settembre: Kensi in periocolo di vita?

Continua la programmazione su Rai 2 di Ncis Los Angeles, serie televisiva del 2009 spin-off della notissima Ncis – Unità anticrimine; il prossimo episodio della dodicesima stagione, il quinto, andrà in onda domenica 19 settembre in prima serata, a partire dalle 21.05.

Questo nuovo episodio, intitolato Chi non muore…, vedrà al centro delle trame proprio Kensi, che verrà coinvolta in una situazione pericoloso. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Ncis Los Angeles anticipazioni, Kensi in pericolo

Le trame di questo episodio metteranno Kensi in serio pericolo; l’evasone di due pericolosi criminali, Randy Sinclair e David Kessler, la mette infatti in pericolo quando quest’ultimo (ossessionato dall’agente) metterà in scena un astuto piano per incontrare la donna.

Nel prossimo episodio quindi, l’agente speciale sarà protagonista di un’inquietante faccia a faccia con il criminale. Oltre a minacciare nuovamente Kensi, il criminale fa un’insolita richiesta prima di indicare dove si trovi il suo compagno di fuga.

Nonostante i tentennamenti, il criminale avrà alla fine l’opportunità di parlare con il Presidente degli Stati Uniti; questo incontro non soltanto cambierà radicalmente il suo futuro, ma avrà conseguenze dirette anche sulla vita dell’agente Blye.

Leggi anche –> Beautiful: Bill è contento della decisione di Liam

In attesa di capire come si evolverà la situazione, l’episodio propone anche importanti novità per Marty Deeks; Nell Jones comunica infatti all’agente di aver terminato la sua collaborazione con l’NCIS. Nonostante i suoi sforzi e quelli di Hetty Lange, il caso è passato sotto le mani della polizia che ha praticamente concluso la carriera di Deeks.

Leggi anche –> Stefano De Martino è innamorato di lei: eccola

Colpi di scena e intensi momenti di drammaticità sono dietro l’angolo, quindi segnate l’appuntamento sul calcendario; il 19 settembre alle 21.05 su Rai 2, per continuare a vedere l’evolversi degli episodi della serie che da anni appassiona milioni di telespettatori.