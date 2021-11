Love is in the air: Aydan dice basta, non ne può più

Vediamo meglio insieme che cosa succede nel tanto atteso appuntamento odierno per la nostra bella Aydan, che inizia a stancarsi di lui.

Anche oggi, come tutti i giorni, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con i protagonisti dello studio dell’ArtLife.

Stiamo parlando ovviamente delle complicate ed intrecciate vicende di Love is in the air, dove Serkan ha da poco scoperto di avere un tumore al cervello.

Ma nella puntata di oggi, 23 novembre, Aydan sembra quasi accettare la corte spietata che continua a farle Kemal, ma quando è sul punto di dire di si, ci ripensa.

Aydan sembra farla finita

O meglio, succede qualcosa, oppure parla con qualcuno che la fa riflettere e la fa ripensare a tutto quello che è successo nel passato.

Kemal, insiste dicendo che vorrebbe una seconda possibilità, anche se è perfettamente a conoscenza di aver fatto del male alla donna.

La mamma di Serkan, ha paura di soffrire nuovamente, e per il momento sembra non riuscire a superare questo ostacolo.

Dato che sembra stia facendo dei passi indietro, e stia alimentando delle paure che aveva superato, Eda decide di intervenire.

La giovane, infatti le mostra un breve video, ed in questo modo prende coraggio e sembra che possa affrontare tutto nella vita.

Parlando insieme alla mamma di Serkan, Eda, si rende conto di amarlo profondamente, e che insieme hanno onorato il patto fatto.

Ma lui ha un segreto che può presto cambiare tutta la storia, ed in questo momento, sempre per via del patto, sono dei detective veri e propri.

Speriamo solamente che non si cacciano in un guaio, perchè si inizia a non avere più traccia di loro, da molte ore.

Non ci resta che attendere l’appuntamento quotidiano di Love is in the air, intorno alle 16.45 circa su Canale 5.