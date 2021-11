Gf: Alex Belli “Non voglio che Delia entri nella casa” ecco il motivo

Gf, Alex Belli non vuole che sua moglie Delia Duran entri nella casa di Cinecittà; ecco perché l’attore ha espresso questa volontà.

Continua la convivenza di tantissimi “vipponi” all’interno della casa più spiata d’Italia, per questa nuova edizione (la sesta) del Grande Fratello Vip; in molti sono già stati eliminati dal reality, ma i preferiti dal pubblico a quanto pare sono rimasti dentro.

Sicuramente, tra i partecipanti più attivi c’è sicuramente Alex Belli, che dopo aver subito stretto amicizia con Manuel Bortuzzo e Aldo Montano (con cui ha recentemente avuto delle incomprensioni) sta facendo parlare di sé per il suo flirt con Soleil Sorge.

L’attrazione non è passata inosservata alla moglie Delia Duran, che ha avuto già un confronto sia con lui che con l’ex di Uomini e Donne; a quanto pare però, Belli adesso non la vorrebbe più vedere.

Gf, Alex Belli non vuole la moglie Delia nella casa: ecco perché

Mentre infuriano le polemiche intorno a lui e sua moglie ha sicuramente mostrato tutto il suo disappunto per il suo comportamento nella casa, Alex Belli a quanto pare non riesce a stare (o non vuole) lontano da Soleil; i due, durante un pigiama party organizzato dagli autori, hanno recentemente dato spettacolo con un bagno in piscina.

Dopo il bagno, Belli ha comunque anche riflettuto sui recenti confronti avuti con Delia e con le opinioniste, parlando anche della possibilità di vedere sua moglie nella casa.

“Quando ho visto i suoi occhi qui dentro mi sono detto ‘troppo preoccupata per sta roba qui’.“ spiega l’attore, che a quanto pare non vorrebbe che la moglie entrasse nella casa, apparentemente per il suo bene.

Belli poi continua, usando parole ancora più “forti” e decise. “Non la voglio più vedere’. Voglio che lei stia nel suo mondo, non ha bisogno di stare qui” ha dichiarato l’attore, rivelando come sia un periodo piuttosto impegnativo per la moglie fra banche, mutui, badare alla cagnolina e alla mamma che non parla italiano.

Per Belli la situazione nella casa si sarebbe stabilizzata e dunque la presenza della moglie non farebbe bene al gruppo; spazio anche per alcune riflessioni sulle parole di Sonia Bruganelli, con l’attore particolarmente scosso.

Delia e Alex riusciranno a superare la crisi, una volta che per l’attore finirà il reality, oppure Soleil è molto più di una “cotta” data dalla circostanza e Belli deciderà di coltivare il rapporto con lei anche fuori dal GF Vip?