U&D: Ida Platano ed il ritorno di fiamma che insospettisce Maria De Filippi

U&D, ritorno di fiamma per Ida Platano, storica dama del trono over? La situazione insospettisce e non poco la conduttrice Maria De Filippi.

Pare ci sia un’incredibile sorpresa a Uomini e Donne riguardante una delle dame più popolari del trono over, Ida Platano. La dama di Brescia ma originaria della Sicilia è stata una delle protagoniste indiscusse di questi mesi nel dating show; prima con la frequentazione (andata male) con Marcello Messina, poi con quella con Diego Tavani.

Sembrava che con quest’ultimo fosse sul punto di lasciare il programma, tanto che lei stessa le ha fatto la richiesta; poi però, a seguito di un confronto con Tina della dama, Diego si è stranito e il rapporto tra i due si è incrinato.

Ora però, proprio dopo che era in procinto di lasciare il programma per la delusione, pare che per la bella Platano possa esserci stato addirittura un ritorno di fiamma, che fa insospettire la stessa conduttrice Maria De Filippi.

U&D, ritorno di fiamma per Ida? Maria ha dei sospetti

Sembrava tutto pronto per l’uscita, e invece alla fine i due hanno praticamente chiuso: è quanto successo fra Ida e Diego, che hanno veramente sorpreso tutti quanti, pubblico in studio e a casa.

Dalle stelle alle stalle quindi, col comportamento di Diego che non è piaciuto per nulla ai due opinionisti, che tra l’altro hanno sempre speso bellissime parole per lui; la Platano c’è rimasta molto male ed ha sofferto tantissimo dopo i recenti avvenimenti, pensando addirittura di lasciare il programma.

A quanto pare però, potrebbe essersi per lei riaccesa una vecchia fiamma: e chi può essere il cavaliere se non lui, Armando Incarnato? I due si sono già frequentati in passato ed hanno avuto modo di confrontarsi già mesi fa, quando i due uscivano rispettivamente con Marika e Marcello.

In questi mesi l’Incarnato è stato al centro della scena più per i suoi commenti taglienti e le sue provocazioni che per le sue storie d’amore, e chissà che non possa rimettersi in gioco ancora proprio con la Platano.

I due ballano insieme e sono in molti a scommettere che questo non è soltanto che l’inizio per un nuovo capitolo dedicato ad Ida e Armando; sarà davvero così? Come reagirà Diego a riguardo, lui che si è sempre detto veramente innamorato della Platano? La situazione insospettisce e non poco anche la De Filippi, che comunque attende e lascia agire i suoi partecipanti.