Dopo le vacanze estive è sempre bene ricominciare a fare un po’ di esercizio per tornare in forma e vivere bene con sé stessi. Ma allenarsi duramente senza rispettare una dieta equilibrata serve a poco per il nostro fisico. In questo articolo quindi ti forniamo alcune ricette proteiche che potrebbero fare al caso tuo.

Correre in palestra, tornare al lavoro, studiare o badare ai propri figli. Spesso tutti questi impegni tolgono del tempo ad una delle parti più importanti della giornata, soprattutto se fai palestra: l’alimentazione. Ecco, quindi, dieci ricette proteiche facili e veloci da preparare.

1. Uova con fette di pane integrale

Ingredienti:

4 fette di pane integrale ;

; 2 uova;

una noce di burro;

Formaggio spalmabile ;

; semi

Preparazione:

Fai bollire un po’ d’acqua in una pentola. Aggiungi le uova e lasciale cuocere per 3 minuti, successivamente spegnere il fuoco e lasciare per 2 minuti le uova nella pentola, chiudendola con un coperchio.

Tosta 4 fette di pane integrale e successivamente spalmaci sopra una noce di burro e il formaggio spalmabile di tua scelta.

Taglia le uova a dadini e mettila sulle fette di pane. Se vuoi puoi arricchire il vostro piatto con dei semi misti;

2. Spiedini di salmone con peperoncino dolce e salsa al lime

Ingredienti:

4 filetti di salmone ;

; 4 cucchiai di salsa al peperoncino dolce ;

; 1 succo di lime o limone ;

; Olio EVO

Preparazione:

Unisci in una ciotola la salsa al peperoncino dolce e il succo di lime dentro ad una ciotola. Poi versa circa metà del composto che hai ottenuto in un’altra ciotola.

Infila i filetti di salmone nei 4 spiedini e, con l’aiuto di un pennellino, aromatizzali con la restante salsa al peperoncino e lime. Lascia poi in marinatura per circa 20 minuti.

Successivamente, prendete il salmone e fate sgocciolare la marinatura, bagnatelo con l’olio extravergine d’oliva e cuocete il tutto su una bistecchiera per circa 8 minuti, girando a metà cottura.

Servitelo con la salsa rimasta o con un altro ingrediente a vostra scelta;

3. Pollo alla griglia con insalata greca di Quinoa

Ingredienti:

400gr di filetto di pollo ;

; 225gr di quinoa ;

; 100 gr di feta sbriciolata ;

; 25gr di burro ;

; 1 peperoncino rosso tritato ;

; 1 spicchio d’aglio ;

; 1 cucchiaio e mezzo di olio EVO ;

; 300gr di pomodoro a grappolo tritato ;

; Olive nere ;

; 1 cipolla rossa affettata ;

; foglie di menta tritate ;

; succo e scorza di ½ limone

Preparazione:

Cuoci la quinoa secondo le istruzioni della confezione che hai acquistato. Successivamente prepara una cremina con il burro, l’aglio e il peperoncino.

Prendi i filetti di pollo e bagnali con i due cucchiaini di olio, insieme ad un po’ di cremina di aglio e peperoncino. Poi cuoci il pollo in una padella: sono sufficienti 3 o 4 minuti per lato. Successivamente metti tutto in un piatto e spennella con la cremina.

Metti la feta, i pomodori, la cipolla, le olive, e la menta in una ciotola, aggiungendo la quinoa che hai cotto inizialmente. Aggiungi l’olio rimasto, con il succo di limone e la scorza. Versa i filetti di pollo e gusta la tua insalata.

4. Crepes di albumi salate

Ingredienti:

150gr di albumi (sono circa 5 uova);

(sono circa 5 uova); 75gr di latte ;

; 75gr di farina ;

; 1 busta di zafferano ;

; sale q.b

Preparazione:

Mischia gli albumi con la farina, lo zafferano e il sale. Poi versa il latte e mescola il tutto, fino ad ottenere una cremina liscia e leggermente densa. Lasciala riposare in frigo per circa 30 minuti.

Successivamente scaldate un padellino o una crepiere e versate il composto con un mestolo, modellate fino ad ottenere la classica forma rotonda delle crepes. Cuoci per circa un minuto e girala per cuocere anche l’altro lato.

Puoi farcire le crepes come più ti piace, magari aggiungendo della ricotta o salumi proteici, come la fesa di tacchino o la bresaola:

5. Muesli fatto in casa

Ingredienti:

150gr di fiocchi d’avena ;

; 40gr di mandorle ;

; 30gr di nocciole ;

; 30gr di frutta essiccata ;

; 30gr di ribes rossi secchi ;

; 30gr di uvetta ;

; 25gr di zucchero di canna ;

; 25ml di olio di semi ;

; 1 pizzico di sale ;

; 40ml di acqua ;

; 50ml di sciroppo d’acero

Preparazione:

Unisci i fiocchi d’avena con la frutta secca tritata e la frutta essiccata.

Versa in una padello lo zucchero, insieme al sale, l’olio, l’acqua e lo sciroppo d’acero. Mescola lasciando sciogliere e amalgamare questi ingredienti. Si formerà il caramello: lascialo cuocere per circa 1 o 2 minuti. Successivamente, versa nel caramello ciò che hai ottenuto con i fiocchi d’avena e la frutta secca ed essiccata.

Metti il tutto in una teglia con carta forno e tosta il composto per circa 20 minuti in forno ventilato e preriscaldato a 160°C. Dopo la tostatura, aggiungi il ribes e l’uvetta. Mescola e lascia cuocere per altri 5 minuti;

6. Bistecca con insalata di carote e avocado

Ingredienti:

4 bistecche di filetto di manzo ;

; 95gr di yogurt greco ;

; 1 avocado a fette ;

; 2 carote grattugiate ;

; 40gr di uva sultanina ;

; 80gr di pinoli ;

; 1 spicchio d’aglio ;

; un mazzetto d coriandolo ;

; menta ;

; 1 cucchiaio di zenzero

Preparazione:

Riscalda una padella e spennella la bistecca con l’olio. Cuoci il manzo per circa 4 minuti per lato e, successivamente, lascialo riposare per 5 minuti. Copritelo con della carta stagnola per non far disperdere il calore.

Mescola l’aglio, lo yogurt, lo zenzero e 2 cucchiaini di olio per creare la salsa da condimento. Unisci tutti gli ingredienti restanti e servi in una ciotola.

7. Pancetta arrotolata (per friggitrice ad aria)

Ingredienti:

10 fette di pancetta a strisce ;

; 500gr di petto di pollo, tagliato a pezzi

Preparazione:

Questa è una delle ricette proteiche più semplici: prendi i pezzi di pollo e avvolgili ognuno ad una striscia di pancetta, fissandolo con uno stuzzicadenti. Successivamente, friggi il pollo con la pancetta nella friggitrice ad aria per circa 8 minuti, girandoli a metà cottura;

8. Insalata uova sode e ceci

Ingredienti:

500gr di ceci ;

; 6 uova sode tagliate ;

; 2 cucchiai di cipolla rossa ;

; sale ;

; 2 cucchiai di olio EVO ;

; pepe nero ;

; 2 cucchiai di aceto di mele ;

; 1 cucchiaio di coriandolo tritato/ 1 cucchiaio di prezzemolo

Preparazione:

Tra le ricette proteiche che vi proponiamo oggi, quella dell’insalata con uova sode e ceci è certamente la più semplice e veloce:

Dopo aver preparato le uova sode e unito tutti gli ingredienti (tritando il coriandolo o il prezzemolo) mescola in una ciotola di medie dimensioni, servendo il tutto;

9. Gamberetti al lime e coriandolo

Ingredienti:

200gr di gamberetti ;

; 2 cucchiai di succo di lime ;

; 3 cucchiai di coriandolo tritato ;

; ¼ di cumino macinato ;

; sale ;

; pepe nero ;

; 2 cucchiaini di olio EVO ;

; 5 spicchi d’aglio

Preparazione:

Condisci i gamberi con il cumino, unendo anche il pepe e il sale, scegliendo una quantità a piacere. Scalda in una padella metà dei gamberi, aggiungendo un po’ di olio. Successivamente fai cucinare il tutto per circa 2 minuti, poi mettili in un piatto.

Cuoci l’altra metà dei gamberi, aggiungendo di nuovo l’olio e facendo cuocere per circa 2 minuti. Ora versa nella padella la metà dei gamberi che avevi cotto inizialmente e mescola bene. Spegni la padella e versa il succo di lime sui gamberetti. Aggiungi il coriandolo e servi a tavola;

10. Insalata di quinoa mediterranea

Igredienti:

250gr di quinoa ;

; una cipolla rossa a dadini ;

; 10 olive snocciolate ;

; 500gr d’acqua ;

; succo di mezzo limone ;

; 2 cucchiaini di olio EVO ;

; 2 cetrioli sbucciati e tagliati ;

; pomodorini tagliati ;

; 100gr di feta sbriciolata ;

; sale ;

; pepe

Preparazione:

Siamo giunti all’ultima delle ricette proteiche che vi proponiamo oggi: l’insalata di quinoa mediterranea.

Lava la quinoa, versala in un pentolino con acqua e sale e porta ad ebollizione. Quando bolle, metti la fiamma al minimo e aggiungi il coperchio, lasciando cuore per circa 15 minuti. Successivamente, togli il coperchio e lascia cuocere per altri 5 minuti.

Finita la cottura sgrana la quinoa con una forchetta e mettila da parte, lasciandola raffreddare.

Successivamente taglia a dadini le verdure e versale nella quinoa, condisci il tutto con il limone, l’olio, il sale e il pepe. Servi in una ciotola o in un piatto fondo.