Il paradiso delle signore: Rocco ha cambiato indirizzo, Maria sotto shock

Vediamo insieme che cosa succede nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amatissima serie ambientata nel grande magazzino.

Anche oggi, 23 novembre, possiamo assistere ad un nuovo interessante ed intrecciato appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove cercheremo di capire che cosa sta succedendo alla coppia formata da Rocco e Maria, che sembra vivere momenti particolari.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Aydan dice basta, non ne può più

Iniziamo con il dire che Maria è terrorizzata che Rocco possa avere un’altra fidanzata dato che è stato fotografato alla premiazione vicino ad una donna misteriosa.

Rocco nasconde qualcosa?

La giovane, però prima di arrivare a conclusioni troppo di fretta decide di provare a contattarlo.

Maria, però sembra non riuscirci, infatti riesce a sapere che ha cambiato alloggio ma non l’ha avvertita in nessun modo.

Forse Rocco vuole veramente mettere la parola fine alla loro relazione, oppure c’è qualche cosa sotto e magari solamente un fraintendimento?

LEGGI ANCHE —> Una Vita: Felipe e Genoveva vanno d’amore e d’accordo

Nel mentre, Marco di Sant’Erasmo incontra casualmente Gemma al paradiso e capisce che è una delle Veneri.

Armando, poi inizia a guardare con aria molto sospettosa Marco, e leggerà un suo articolo, dove parla ma sbagliando, dello sfratto di alcune persone.

Appena letta la notizia, andrà a parlare con Stefania, ed anche lei sembra cambiare idea sul nuovo arrivato.

Ovviamente, Gemma è persa nello sguardo di Marco, e questo sarà un’altro motivo di attrito.

Per quanto riguarda Vittorio, invece sembra essere assolutamente preso da tutte le vicende di Tina e della sua famiglia.

Sa anche che la giovane ha davvero molta paura dell’operazione e per questo motivo decide di farle una sorpresa.

Decide infatti di organizzare una cena, dove sarà presente anche Salvatore, che ne approfitta per portare con se la sua amata, Anna, dove tutto procede nel migliore dei modi.

Salvatore ed Anna, stanno anche per partire ed andare a trovare la figlia della Imbiani, insomma un momento veramente magico per loro.

Ma che cosa succederà nelle prossime puntate? Possiamo solamente attendere e vedere meglio sempre intorno alle 15.45 sulla Rai.