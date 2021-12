È definito anche “l’oro giallo”. L’olio d’oliva, oltre ad essere un delizioso prodotto della nostra terra, ha mille utilizzi che non immagini

L’olio d’oliva è probabilmente l’alimento per eccellenza, sempre presente nelle nostre case. Lo utilizziamo per cucinare, friggere, condire, insomma, l’olio d’oliva è sempre protagonista dei nostri piatti. Ma l’olio d’oliva ha mille altri utilizzi che non immagini.

È incredibile, infatti, come un singolo prodotto della terra, ottenuto da delle semplici olive, possa rappresentare una validissima risorsa in numerosi casi. L’olio d’oliva ha infatti mille utilizzi che non immagini. In questo articolo ve li elenchiamo.

Olio d’oliva: i mille utilizzi che non immagini

Tra le terre della Puglia nasce uno dei migliori oli d’oliva del nostro Paese. Ci sono molteplici varietà e sapori di questo meraviglioso prodotto agricolo, che ha anche mille utilizzi che non immagini. Eccone alcuni, rimarrete senza parole:

Sbloccare una cerniera

Ebbene sì, quando siete in difficoltà con un vostro cappotto e non riuscite a sbloccare una cerniera, l’olio d’oliva potrebbe sicuramente fare al caso vostro. Vi permetterà, infatti, di sbloccare la cerniera immergendo un batuffolo di cotone in un po’ di olio e, successivamente, strofinandolo sui denti della cerniera;

Liberarsi dai capelli crespi

L’olio di oliva è molto utile anche per lisciare e lucidare i capelli crespi. Basterà applicare un po’ di olio sui capelli (bagnati) che intendete sciogliere, poi pettinateli;

Lucidare mobili in legno

Sì, l’olio d’oliva è ideale anche per le pulizie di casa: Versatene due parti di olio e una di aceto in un flacone spray. Agitate e spruzzate il composto sui mobili, lasciate riposare per alcuni minuti e utilizzate un panno per pulire;

Rimuovere vernice dalla pelle

Se avete fatto dei lavori in casa e siete sporchi di vernice, strofinate un po’ di olio d’oliva sulla parte della pelle interessata e massaggiate. Una volta finito, lavate con acqua;

Ammorbidente per la pelle

L’olio di oliva è un ottimo prodotto da utilizzare anche come ammorbidente per tonificare la pelle. Aggiungi alcuni cucchiai di olio all’acqua che usi per lavarti e dopo lava via;

Eliminare cigolio dalla porta

Quel fastidioso rumore della porta che cigola continuamente, anche di notte, ha le ore contate se utilizzate del buon olio d’oliva. Versane un po’ sullo straccio o sulla cerniera e strofina;

Rimuovere l’Acne

Tra i mille utilizzi dell’olio d’oliva c’è anche quello che ti aiuta a rimuovere l’acne: tampona con dell’olio sui punti interessati e, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, dovrebbe aiutarti;

Usalo al posto della schiuma da barba

Se hai finito la schiuma da barba o sei a casa di qualcuno che non lo possiede, usa l’olio d’oliva come se fosse una crema da barba. Dopo la rasatura, strofinane un cucchiaino sul volto e risciacqua;