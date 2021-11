Anche nel mese di dicembre la terra ci offre fresche prelibatezze: ecco la frutta e verdura da comprare e mangiare durante il mese invernale

Esiste un falso mito secondo cui, a partire dal mese di dicembre e con l’arrivo dell’inverno, la terra smette di offrici buoni prodotti salutari da mangiare. Secondo molti, a causa del freddo la terra smette di produrre, ma in realtà non è così.

Dicembre è il mese che segna l’arrivo dell’inverno e delle temperature gelide. Ma, come tutti i mesi dell’anno, anche questo ci offre squisiti prodotti stagionali da consumare freschi. In questo articolo vi mostreremo la frutta e verdura da comprare nel mese di dicembre.

Ecco la frutta e verdura da comprare nel mese di dicembre

Per quanto riguarda la verdura, il mese di dicembre ci offre numerose possibilità di consumo. Tutte squisite è ideali per i nostri brodi e pasti caldi invernali. Eccole di seguito:

Barbabietola Rossa

La verdura tipica del mese di dicembre è sicuramente la Barbabietola Rossa. Questo tubero possiede molteplici proprietà benefiche, anche se non è particolarmente diffusa nei piatti del nostro Bel Paese. La Barbabietola è ricca di zuccheri e Sali minerali, oltre ad avere proprietà dietetiche, depurative e digestive;

Broccoli e cavoli

Sono le tipiche verdure “odiate” dai bambini, ma in realtà rappresentano un’ottima soluzione per il nostro organismo, in special modo se raccolte fresche nel mese di dicembre. Ricche di vitamina C e Sali minerali, i Broccoli e i cavoli possono essere cotti al vapore e rappresentano un ottimo alimento antitumorale;

Cicoria

La Cicoria è certamente la verdura più saporita che ci regala il mese di dicembre. Se cotta fresca, magari soffritta in padella con un po’ di aglio e in aggiunta alle fave fresche, possiamo godere di un pasto delizioso. Inoltre, possiede proprietà depurative, disintossicanti e diuretiche;

Altre verdure da comprare a dicembre sono:

Carote;

Cardi;

Cavolini di Bruxelles;

Cavolfiori;

Carciofi;

Sedano;

Ravanelli;

Fagioli;

Funghi;

Topinambur;

Spinaci

Per quanto riguarda, invece la frutta da comprare nel mese di dicembre, fanno sicuramente testo gli agrumi, dolci e buonissimi:

Arance

Molti collegano l’arancia ai mesi estivi o primaverili, ma in realtà questo frutto dà il meglio di sé proprio nel mese invernale di dicembre. Ricca di nutrienti e, ovviamente, di Vitamina C, l’arancia rappresenta un ottimo ingrediente per numerosissime ricette dolce e golose;

Mandarino

Un altro frutto da comprare nel mese di dicembre è il mandarino. Come l’arancia, il mandarino è tipico dei mesi invernali e, grazie alle sue proprietà zuccherine e succose, rappresentano un’ottima scelta per realizzare marmellate e canditi.

Qui di seguito, la frutta da comprare nel mese di dicembre: