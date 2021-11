Nonostante il freddo e l’inverno imminente, ti spieghiamo perché il bucato va steso fuori anche d’inverno. Ecco il motivo

L’inverno è praticamente alle porte e con l’arrivo del Natale si avvicinano anche temperature molto basse. In questo periodo la tendenza è sempre quella di evitare di stendere i panni e lasciarli asciugare in casa, magari con l’utilizzo di un’asciugatrice.

C’è invece chi preferisce all’asciugatrice un semplice stendino da collocare all’interno dell’appartamento, addirittura mettendolo vicino al termosifone. In questo articolo ti spieghiamo invece perché il bucato va steso fuori anche d’inverno.

Ecco perché il bucato va steso fuori anche d’inverno

Una premessa è doverosa: in Italia siamo abbastanza fortunati in quanto non abbiamo temperature invernali rigide come nei Paesi del Nord Europa. Di conseguenza, stendere i panni fuori è possibile anche d’inverno, soprattutto perché il nostro territorio non è soggetto a frequenti piogge.

Ma, con l’arrivo dell’inverno, molto preferiscono non stendere il bucato fuori e optare per un’asciugatrice o un semplice stendino. È importante sapere, però, che l’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più dispendiosi in termini energetici e ambientali.

Dunque, la soluzione migliore è optare per la classica soluzione del balcone: ecco perché il bucato va steso fuori anche d’inverno. Il motivo più importante riguarda la nostra salute e le condizioni dell’aria del nostro appartamento.

Stendere il bucato fuori, infatti, preserva il nostro organismo dalla forte umidità che la biancheria bagnata potrebbe provocare nel nostro appartamento, con conseguenti danni alla nostra salute. Inoltre, stendere i panni sul balcone rappresenta anche una sorta di distrazione e soddisfazione personale, sicuramente più simpatica di mettere dei panni su uno stendino da tenere tutto il giorno in casa.

Inoltre, non dimentichiamo dell’impatto economico ed ecologico di un’asciugatrice: l’utilizzo di questo elettrodomestico potrebbe portare ad un’ulteriore spesa di 20/25€ al mese sulla nostra bolletta. Senza tener conto del fatto che gli asciugatori sono responsabili di un impatto ambientale corrispondente di circa 32 milioni di tonnellate.